ケンタッキー史上初、アボカドを使用した“バーガー”登場 「ザ・アメリカンバーガーズ」数量限定で発売【5・27から】
日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）が、アメリカの都市をテーマにした新商品「ザ・アメリカンバーガーズ」を5月27日から数量限定で発売する。KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーが登場するほか、バンズではなくチキンで具材を挟んだ大胆な商品もラインアップし、本場アメリカのバーガーカルチャーを表現する。
【写真】「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」
毎年反響を呼ぶ「ザ・アメリカンバーガーズ」シリーズ。今回は“都市名”を冠した3種類を展開し、味だけでなくネーミングや世界観でもアメリカ気分を楽しめる商品として打ち出す。
「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」は、KFCの「骨なしケンタッキー」にサクサク食感のオニオンリングとチェダースライスチーズ、ガーリックソースを組み合わせた一品。ガーリックソースにはベーコン、玉ねぎ、にんにくの旨みを重ね、ニューヨークのダイナーを思わせる食べ応えのある味わいに仕上げた。単品価格は580円で、ポテト（S）とドリンク（M）が付くセットは990円、さらにオリジナルチキンを加えたよくばりセットは1290円となる。
今回最大の注目は、KFC史上初となるアボカドを使用した「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」だ。スパイスを効かせたアボカドフィリングは、アメリカ南部テキサスなどで親しまれるペースト状の「ワカモレ」をイメージ。「骨なしケンタッキー」とチェダースライスチーズを組み合わせ、濃厚なチーズとアボカドのまろやかな味わいが楽しめるという。単品価格は580円。セットは990円、オリジナルチキン付きのよくばりセットは1290円で販売する。
さらに、エンターテインメントの街・ラスベガスの名を冠した「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」も登場する。バンズの代わりに「骨なしケンタッキー」2枚でオニオンリングとチェダースライスチーズを挟んだインパクト抜群の商品で、肉好きやボリュームを求める人に向けた“ギルティ”な味わいが特徴。単品価格は790円で、セットは1200円、オリジナルチキン付きのよくばりセットは1500円となる。
「ザ・アメリカンバーガーズ」は5月27日から全国のKFC店舗で販売開始。数量限定で、なくなり次第終了となる。一部店舗では取り扱いがない場合があり、デリバリーではメニュー内容や価格が異なる場合がある。
■商品開発担当者コメント
KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーである「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」の商品開発が始まったのは2024年。約2年もの月日を費やし、味、品質、提供オペレーションの検討を重ねてきました。最もこだわったアボカドは、ダイスカットやペースト状など、さまざまな形状を検討した結果、ダイスカットのアボカドを配合したフィリング状に決定。アボカドそのもののおいしさを最大限に活かしつつ、時間が経っても安定した見た目と品質でお届けできる設計に仕上げています。また、クミンやコリアンダーを加え、アボカドのまろやかさの中にほどよいスパイスの風味が感じられる点もこだわりのポイントです。「骨なしケンタッキー」をメインに、ワカモレをイメージしたスパイシーなアボカドフィリングと濃厚なチェダースライスチーズが合わさった「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」。数量限定となっておりますのでお見逃しなく！
【写真】「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」
毎年反響を呼ぶ「ザ・アメリカンバーガーズ」シリーズ。今回は“都市名”を冠した3種類を展開し、味だけでなくネーミングや世界観でもアメリカ気分を楽しめる商品として打ち出す。
今回最大の注目は、KFC史上初となるアボカドを使用した「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」だ。スパイスを効かせたアボカドフィリングは、アメリカ南部テキサスなどで親しまれるペースト状の「ワカモレ」をイメージ。「骨なしケンタッキー」とチェダースライスチーズを組み合わせ、濃厚なチーズとアボカドのまろやかな味わいが楽しめるという。単品価格は580円。セットは990円、オリジナルチキン付きのよくばりセットは1290円で販売する。
さらに、エンターテインメントの街・ラスベガスの名を冠した「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」も登場する。バンズの代わりに「骨なしケンタッキー」2枚でオニオンリングとチェダースライスチーズを挟んだインパクト抜群の商品で、肉好きやボリュームを求める人に向けた“ギルティ”な味わいが特徴。単品価格は790円で、セットは1200円、オリジナルチキン付きのよくばりセットは1500円となる。
「ザ・アメリカンバーガーズ」は5月27日から全国のKFC店舗で販売開始。数量限定で、なくなり次第終了となる。一部店舗では取り扱いがない場合があり、デリバリーではメニュー内容や価格が異なる場合がある。
■商品開発担当者コメント
KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーである「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」の商品開発が始まったのは2024年。約2年もの月日を費やし、味、品質、提供オペレーションの検討を重ねてきました。最もこだわったアボカドは、ダイスカットやペースト状など、さまざまな形状を検討した結果、ダイスカットのアボカドを配合したフィリング状に決定。アボカドそのもののおいしさを最大限に活かしつつ、時間が経っても安定した見た目と品質でお届けできる設計に仕上げています。また、クミンやコリアンダーを加え、アボカドのまろやかさの中にほどよいスパイスの風味が感じられる点もこだわりのポイントです。「骨なしケンタッキー」をメインに、ワカモレをイメージしたスパイシーなアボカドフィリングと濃厚なチェダースライスチーズが合わさった「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」。数量限定となっておりますのでお見逃しなく！