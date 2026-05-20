日本郵便東京支社の元社員の男が郵便物の回収をめぐる入札で便宜を図った見返りに、現金やテーマパークの宿泊代金などあわせて120万円相当を受け取ったなどとして、警視庁に逮捕されたことが分かりました。

捜査関係者によりますと、日本郵便株式会社法の加重収賄などの疑いで逮捕されたのは、日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者（37）です。

米田容疑者は郵便・物流オペレーション部集配基盤係主任だったおととし10月頃から去年5月頃にかけて、郵便物をポストから回収し郵便局に届ける「取集業務」の委託契約の入札で、板橋区の運送会社「ハルキエクスプレス」に便宜を図った見返りに、現金10万円やテーマパークの宿泊代金など、あわせて120万円相当を受け取った疑いなどがもたれています。

贈賄の疑いで「ハルキエクスプレス」の代表・西村光一容疑者（56）と経理担当の橋本英孝容疑者（64）も逮捕されました。

警視庁は、米田容疑者が他の入札をめぐっても同様の犯行を繰り返していた可能性があるとみて調べています。