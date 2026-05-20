【NASCAR】オールスターレース（日本時間5月18日／ドーバー・モーター・スピードウェイ）

【実際の映像】多重クラッシュ→激しく炎上の一部始終

全米で絶大な人気を誇るストックカーレース、NASCARのオールスターレースが開催。今大会は3つのセグメントに分かれ、75周、75周、200周の3ステージ、計300周で行われるフォーマット。その開始早々わずか2周目に9台を巻き込む大波乱が発生した。

グリーンフラッグが振られ、デニー・ハムリンやブラッド・ケセロウスキーらによる激しいトップ争いが展開される中、アクシデントは突如として訪れた。ターン1に差し掛かったところで、複数のマシンが密集する「3ワイド（3台が横一列に並ぶ状態）」の激しい攻防に発展。インラインのカイル・ラーソン、ミドルラインのトッド・ギリーランド、そしてハイライン（外側）を走るライアン・プリースの3台のラインが交錯した。

次の瞬間、プリースの60号車がウォールにテールから激しくヒット。その衝撃でスピンした直後、マシンの後部から一気に大きな炎が燃え上がった。激しい黒煙と炎に包まれる中、プリースはマシンの窓から自力で脱出。さらに周囲では、コール・カスターの41号車がウォールに叩きつけられたほか 、有力ドライバーのカイル・ラーソン、ライアン・ブレイニー、チェイス・エリオットを含む計9台が巻き込まれる大クラッシュとなった。レースは即座にイエローフラッグからレッドフラッグ（赤旗）へと変わり、コースのクリーンアップなどのため、中断時間は13分26秒に及んだ。

解説の桃田健史氏は「ここまで炎が上がるのは珍しい」と言及。さらに「よっぽどなんかフューエルライン（燃料管）が割れたんですね。で、下のなんか擦ってるときに引火しちゃった」と分析し、クラッシュの衝撃によって燃料系パーツが破損し、スライドした際の摩擦で着火した可能性を指摘した。幸いにも、炎上したプリースをはじめ、乗員たちに命の別条はなかった。

この開始早々の大波乱を目の当たりにした視聴者からは、「3ワイドでいきなり」「いきなりかよ！！」「ドーバー荒れすぎだろ」といった驚きと興奮のコメントが相次いで寄せられた 。なお、このクラッシュで大ダメージを負ったプリースやカスターらはここで無念のリタイアとなっている。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）