SVリーグ年間表彰式

バレーボールのSVリーグは19日、2025-26シーズンの年間表彰式を東京都内で開催した。女子優勝のSAGA久光スプリングスの選手たちは、青を基調としたドレス姿で登場。普段とは雰囲気が一変した様子に、ファンからは称賛の声があがっていた。

眩いばかりの姿で登壇した。SAGA久光の選手たちは、チームカラーである青を基調したドレスコードで登場。ロングドレスやパンツドレス姿で壇上にあがり、会場を沸かせた。元日本代表監督で、今季10季ぶりに復帰した中田久美監督も紺のドレス姿で笑顔を見せていた。

レギュラーシーズン2位だったSAGA久光は、4月末に開催された女子チャンピオンシップファイナル（決勝）で、大阪マーヴェラスを下し、Vリーグ時代の21-22シーズン以来、4季ぶり9度目の戴冠。SVリーグ移行後、初優勝を果たした。

チーム公式インスタグラムが投稿した写真や動画には、ファンからもコメントが相次いだ。

「みんなとってもキレイで…女優さんかと思いました」

「みんな綺麗すぎーーーーー！！！」

「な、な、なんと綺麗」

「とっても素敵です」

「みんな背が高いからモデルさんみたいで素敵です」

「女優さんみたいでめちゃ上品ですね」

「みんなキラキラでした」

「久美さん大人の魅力」

「おぉ、ドレスアップ みんな素敵」

「スタイル良くてドレスすっごく似合ってます」

女子バレーは代表活動期間に入り、6月4日にネーションズリーグ初戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）