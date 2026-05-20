日本上陸30周年を迎える2026年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」という想いのもと、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を提案している「スターバックス」

その第2弾として、新生活や仕事の合間に、ほんのひととき現実から離れるような“とろける時間への逃避行”をテーマに、甘さと香りに身を委ね、ゆっくりと溺れていく感覚を楽しむ大人のデザートのような「バナナ アフォガート フラペチーノ」が発売されます☆

スターバックス「バナナ アフォガート フラペチーノ」

価格：持帰り 687円(税込)／店内利用 700円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

発売日：2026年5月27日（水）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスから、とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいの「バナナ アフォガート フラペチーノ」が登場。

カップの底には、「もったいないバナナ」の果肉を使用し、ミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノを注ぎます。

そこへエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけることで、口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さと、後味にふわりと残るエスプレッソ由来の香ばしさが心地よく調和。

コーヒーが少し苦手な方にも楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げられています。

新生活や仕事の合間に現実から少し逃避しながらも、とろける甘さとコーヒーの香りにやさしく溺れ、飲み終わる頃には自然と日常へ戻れるような余韻を楽しめる一杯です。

モバイルオーダー ＆ ペイで楽しむ、ほろ苦くてほろ甘いカスタマイズも登場

実施期間： 2026年5月27日（水）〜6月21日（日）

※モバイルオーダー & ペイ もしくは 店頭セルフオーダー端末ORDER STATIONで注文できます

モバイルオーダー ＆ ペイにて「バナナ アフォガート フラペチーノ」をよりコーヒーの味わいで楽しめるカスタマイズキャンペーンを実施。

期間中、モバイルオーダー ＆ ペイでは、エスプレッソショット追加（55円）をカスタマイズフリーで楽しめる「バナナ アフォガート フラペチーノ エスプレッソショット追加」が登場します。

バナナのとろける甘さに、エスプレッソのほろ苦さを重ねることで、コーヒーの香りや味わいをよりはっきりと感じられる一杯に。

コーヒー好きな方や、少し大人な味わいも試してみたい、そんな気分のタイミングにおすすめの楽しみ方です。

おいしいのに規格外の「もったいないバナナ」を活用

「バナナ アフォガート フラペチーノ」には、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」を使用。

果肉の味わいは正規品と変わらないこのバナナをフラペチーノの素材として活かし、自然のめぐみを無駄なく、おいしく届けられます。

「バナナ アフォガート フラペチーノ」とともに楽しむ「逃避スケジュールステッカー」を配布

期間中、店頭では、つい頑張りすぎてしまう日常の中で、“逃避行”する時間を肯定してくれる「逃避スケジュールステッカー」を配布。

「バナナ アフォガート フラペチーノ」とともに過ごす、現実から少し離れるひとときを後押しする、ささやかな言い訳を記したステッカーです。

「15:00-16:45 戦略的休息」や

「14:45-15:15 おやつ補給は水分補給くらい大事ですよ？」など、日常の中でつい使いたくなる言葉を通して、忙しい毎日の中の“とろける逃避行”をそっと肯定します。

パソコンやスマートフォンに貼ることで、逃避する時間を自分に許す、ささやかなきっかけとなるステッカーです。

※なくなり次第終了

コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?

表情がゆるんでいく人。

なにかを思いついた人。

緊張していたのに、

気づけばころころ笑っている人。

カウンターから、そんな、映画のワンシーンみたいな景色を見つけるたび、コーヒーって、なんて不思議な飲みものだろう？

って思ったりして。

ブラックコーヒーが苦手な方にも、コーヒーの魔法（なんて言ったら大げさでしょうか？）

を味わっていただけますように。

30年目の今2026、ラテやフラペチーノはもちろん、これまで以上に自由なかたちで、コーヒーをお届けしていきます。

「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」は、コーヒーを、味わうだけの存在ではなく、気持ちをほどいたり、思考を切り替えたり、自分らしさを取り戻す“きっかけ”として楽しんでほしい、という想いから生まれました。

日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を第3弾まで順次届けられます。

バナナ果肉の甘さと、コーヒーの香りが重なる期間限定ビバレッジ。

スターバックスにて2026年5月27日より販売される「バナナ アフォガート フラペチーノ」の紹介でした☆

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