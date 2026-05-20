制作会社の営業課題を仕組みで解消！ ユウクリ「売上増加ご支援パッケージ」

記事ポイント 株式会社ユウクリが制作会社向け「売上増加ご支援パッケージ」の提供を2026年5月20日に開始40年以上のクリエイティブ業界ネットワークを持つ営業のプロが、既存顧客掘り起こしと新規開拓を両軸でサポート戦略策定からリード獲得・インサイドセールスまで、営業プロセス全体を仕組みとして構築 株式会社ユウクリが制作会社向け「売上増加ご支援パッケージ」の提供を2026年5月20日に開始40年以上のクリエイティブ業界ネットワークを持つ営業のプロが、既存顧客掘り起こしと新規開拓を両軸でサポート戦略策定からリード獲得・インサイドセールスまで、営業プロセス全体を仕組みとして構築

制作会社が共通して抱える「営業担当不在による案件獲得の人脈依存」や「新規開拓まで手が回らない」といった課題に特化した支援サービスが登場します。

ユウクリは、制作会社を対象とした「売上増加ご支援パッケージ」の提供を2026年5月20日に開始します。

クリエイティブ業界で40年以上のネットワークを築いてきた同社が、営業基盤の構築をトータルでサポートします。

ユウクリ「売上増加ご支援パッケージ」





提供開始：2026年5月20日提供会社：株式会社ユウクリ対象：営業リソース・ノウハウ不足に悩む制作会社問い合わせ：marketing@y-create.co.jp

「売上増加ご支援パッケージ」は、制作会社に広く見られる営業の属人化・リソース不足の課題を解消するために設計されたサービスです。

ユウクリは1984年の設立以来、デザイナー・クリエイター専門の人材エージェンシーとして40年以上にわたりクリエイティブ業界のネットワークを構築してきています。

そのノウハウを活かし、スポット的な支援にとどまらない、営業基盤そのものを強化するトータルサポートを提供します。

対象となるのは、既存顧客のリピートが中心で新規開拓まで手が回らない制作会社や、営業担当が不在で案件獲得が人脈頼みになっている制作会社です。

既存顧客への深耕営業と新規開拓の両面を同時に進める設計になっており、属人化した営業活動を仕組みとして再構築することを目的としています。

3つの特徴





本パッケージは「クリエイティブ業界に精通した営業のプロによる伴走」「既存顧客掘り起こしと新規開拓の両軸支援」「営業活動の仕組み化」という3つの特徴を持ちます。

支援を担当するのは、Web制作会社での営業経験やデジタルマーケティングを含む事業統括の実務、SEO会社の役員経験を持つプロフェッショナルです。

クリエイティブの価値と業界特性を深く理解した担当者による、精度の高い営業支援体制が整っています。

既存顧客アプローチでは、ハウスリストの整備・分析、休眠顧客への再アプローチ、既存代理店への深耕営業、イベントやウェビナーを活用した接点創出を実施します。

新規開拓ではWebマーケティングや展示会出展のノウハウを活かした施策を展開します。

戦略策定フェーズでは、自社の強み抽出からターゲット・ペルソナ策定を行い、リード獲得フェーズではホワイトペーパー作成・Web広告運用・展示会出展支援を、インサイドセールスフェーズでは問い合わせ対応・顧客スクリーニング・アポ日程調整までを一気通貫でカバーします。

支援メンバーの実績





支援を担当するメンバーは、Web制作会社での営業経験に加え、デジタルマーケティングを含む4事業の統括部長を歴任し、前職ではSEO会社の役員を務めた経歴を持ちます。

制作会社での実務経験とマーケティング知識を兼ね備えた体制で営業支援にあたります。

主な実績として、支援した全事業部での黒字達成、資料改善による2,000万円の大型受注、新規事業の立ち上げ伴走による1億円事業への成長が挙げられます。

これらの実績を持つメンバーが制作会社の営業課題に直接関与する体制をとっています。

「売上増加ご支援パッケージ」は、40年以上のクリエイティブ業界ネットワークを背景に、戦略策定から商談設定まで営業プロセス全体を一貫してカバーします。

資料改善で2,000万円の大型受注、伴走支援で1億円事業への成長といった実績を持つメンバーが担当し、制作会社の営業基盤を根本から構築し直す設計のサービスです。

ユウクリ「売上増加ご支援パッケージ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「売上増加ご支援パッケージ」はどのような制作会社が対象ですか？

A. 営業担当が不在で案件獲得が人脈頼みになっている制作会社、または既存顧客のリピートが中心で新規開拓まで手が回らない制作会社が対象です。

営業リソース・ノウハウ不足を抱える制作会社全般が対象となります。

Q. サポートメンバーはどのような経歴を持ちますか？

A. Web制作会社での営業経験、デジタルマーケティングを含む4事業の統括部長職、SEO会社の役員職を経験したプロフェッショナルが担当します。

支援した全事業部での黒字達成、2,000万円の大型受注、1億円事業への成長伴走といった実績を持ちます。

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