様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「スター・ウォーズ」シリーズのブラインド ランチ巾着が続々登場！

今回紹介するのは、ファン必見の「グローグー」デザインや、思わずクスッと笑える「ユニークアート」デザインのランチ巾着です☆

スケーター「スター・ウォーズ」ブラインド ランチ巾着「グローグー／ユニークアート」デザイン

販売店舗：

STAR WARS POP UP STOREランドマークプラザ 1F フェスティバルスクエア開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月24日（日）営業時間：1F 11:00〜20:00新宿三丁目ロフト ロフトMARKET開催期間：2026年5月1日(金) 〜5月26日(火)営業時間：商業施設に準じますスケーター公式オンラインショップ、専門店、雑貨店など

スケーターから発売されている、 世界中で愛される「スター・ウォーズ」の世界観を楽しめるブラインドパッケージ仕様のランチ巾着シリーズ。

今回、ドラマシリーズ「マンダロリアン」で人気の「グローグー」を描いたキュートなデザインと、 「スター・ウォーズ」の人気キャラクターたちをユーモアたっぷりに描いた「ユニークアート」デザインの2種類が仲間入りしました！

それぞれ全6柄のラインナップとなっており、そのうち1つは開けてからのお楽しみとなるシークレットデザインになった、毎日の持ち物整理が楽しくなるグッズです。

「スター・ウォーズ」ファンの心をくすぐるデザイン

パッケージは何が出るかわからないブラインドパッケージ仕様となっており、 コレクションする楽しさや、開ける際のワクワク感が味わえるのも魅力の一つ。

全6柄のうち1柄はシークレットデザインとなっており、 どんな絵柄が出るかという期待感が、お買い物の時間をより一層楽しいものにします。

サイズは、用途に合わせて選べるSサイズとMサイズの2種類を展開。

Sサイズは幅100×高さ110mm、Mサイズは幅155×高さ170mmとなっています。

デザインは2つのテーマで用意されており、1つ目は、ドラマシリーズ「マンダロリアン」で大人気の「グローグー」を主役にしたデザイン。

「GALACTIC SNACKS PLEASE」や「ALWAYS HUNGRY」といったかわいらしいメッセージとともに、 様々な表情を見せる「グローグー」の愛らしい姿が描かれており、 見るたびに癒やされるグッズになっています。

2つ目は、「スター・ウォーズ」のキャラクターたちをポップにアレンジした「ユニークアート」デザイン。

バンドマン風の「ハン・ソロ」や、お茶会を楽しむ「ボバ・フェット」たち、 ヨガをする「ヨーダ」など、 ここでしか見られないユーモアあふれるアートが魅力です。

日常のちょっとした瞬間に、お気に入りのキャラクターたちが彩りを添えてくれます☆

マンダロリアン＆グローグー KBB20 ブラインド 巾着S

価格：

単品 935円（税込）仕様：ランチ巾着１枚(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307745430BOX 5,610円（税込）仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307745423

サイズ：W100×H110mm

「マンダロリアン」シリーズに登場する「グローグー」の様々な表情を楽しめる、Sサイズのランチ巾着。

水の中からお顔を出したり、フォースの力を発動させるシーンなどがプリントされています。

裏面に大きくレイアウトされた「スター・ウォーズ」のロゴもポイントです。

マンダロリアン＆グローグー KBB21 ブラインド 巾着M

価格：

単品 1,155円（税込）仕様：ランチ巾着１枚(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307745454BOX 6,930円（税込）仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307745447

サイズ：W155×H170mm

「グローグー」の愛らしいアートが堪能できる、Mサイズのランチ巾着。

「グローグー」をイメージしたメッセージを添えた、ポップな一枚です。

1BOX購入することで、シークレット1種を含むデザイン全6種類が一度に揃います。

STAR WARS／ユニークアート KBB20 ブラインド 巾着S

価格：

単品 935円（税込）

仕様：ランチ巾着１枚(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307745577

BOX 5,610円（税込）

仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)

JAN：4973307745560

サイズ：W100×H110mm

「スター・ウォーズ」キャラクターのユーモアあふれるアートが楽しめる、Sサイズのランチ巾着。

「ストームトルーパー」の日常を描いた一枚や、沢山のロウソクが刺さったバースデーケーキを前に目を見開く「ヨーダ」のアートなどが楽しめます。

バッグインバッグとしてはもちろん、小物やお菓子入れとしても活躍してくれる雑貨です。

STAR WARS／ユニークアート KBB21 ブラインド 巾着M

価格：

単品 1,155円（税込）仕様：ランチ巾着１枚(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307745591BOX 6,930円（税込）仕様：ランチ巾着(6枚入り)(ブラインドパッケージ仕様)JAN：4973307745584

「スター・ウォーズ」のユニークなアートがプリントされた、Mサイズのランチ巾着。

コミカルなタッチで描かれた「ルーク・スカイウォーカー」や「ハン・ソロ」「チューバッカ」「ボバ・フェット」たちの姿に注目です。

単品販売では、シークレット1柄を含む全6柄の中から、いずれか1点がランダムで封入されています。

かわいい「グローグー」デザインや、思わずクスッと笑える「ユニークアート」デザインが仲間入り。

スケーター「スター・ウォーズ」ブラインド ランチ巾着は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

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※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります

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