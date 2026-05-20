NY授賞式スピーチ全文を公開！ タミヤホーム「Next Era Sustainable Community Award」

記事ポイント タミヤホーム代表・田宮明彦が2026年5月4日のニューヨーク授賞式でスピーチ全文を公開WSJ本紙に「次世代のリーダー」として田宮明彦の顔写真と名前が掲載授賞式直後の独占インタビュー動画が2026年8月以降に公開予定 タミヤホーム代表・田宮明彦が2026年5月4日のニューヨーク授賞式でスピーチ全文を公開WSJ本紙に「次世代のリーダー」として田宮明彦の顔写真と名前が掲載授賞式直後の独占インタビュー動画が2026年8月以降に公開予定

米国経済紙『The Wall Street Journal（WSJ）』が主催する国際イベント「The Future of Everything Festival 2026」において、埼玉県所沢市を拠点とする不動産建設会社・タミヤホームが「Next Era Sustainable Community Award」を受賞しました。

2026年5月4日にニューヨークで開催された授賞式では、代表取締役社長・田宮明彦がスピーチを行い、その全文が公式に公開されています。

空き家再生と解体工事を組み合わせた「循環型経営」が国際舞台で評価を受けた受賞の内容と、現地での反響をお伝えします。

タミヤホーム「Next Era Sustainable Community Award」





受賞企業：株式会社タミヤホーム受賞賞：Next Era Sustainable Community Award（WSJ主催「Next Era Leaders AWARD」内）授賞式：2026年5月4日、ニューヨーク「The Glasshouse」代表：代表取締役社長 田宮 明彦事業：解体工事業／空き家再生事業／リノベーション事業／建築工事業／不動産ソリューション事業

「Next Era Sustainable Community Award」は、単なる経済的成功にとどまらず、持続可能な地域社会の実現に寄与し、社会的価値を創出している企業に贈られる賞です。

タミヤホームが推進する「負動産を富動産へ変える空き家再生」と「壊すと創るを両立させる循環型モデル」が、日本独自の職人文化と結びついた新しい社会基盤として評価され、今回の受賞に至ります。

授賞式の翌日には、WSJ本紙において受賞を記念した特集紙面が掲載されます。

紙面には次世代のリーダーとして選出された受賞者の顔写真と名前が掲載され、田宮明彦もその一人として紹介されています。

WSJ主催「Next Era Leaders AWARD」とは

「Next Era Leaders AWARD」は、WSJが主催する国際イベント「The Future of Everything Festival 2026」において、次世代を担う日本のリーダーを表彰するために設立されたアワードです。

その中の一部門である「Sustainable Community Award」は、持続可能な地域社会への貢献と社会的価値の創出を評価基準としており、企業の経済規模ではなく、事業モデルが持つ社会的な射程の広さで受賞者が選ばれます。

タミヤホームは1997年6月の創業以来、解体工事を起点に空き家再生・リノベーション・不動産ソリューションへと事業を広げ、現在は従業員70名（2026年5月1日時点）の体制で事業を展開しています。

ニューヨーク授賞式でのスピーチ全文





2026年5月4日、世界の資本・文化・価値基準が交差するニューヨーク「The Glasshouse」で行われた授賞式において、田宮明彦は会場でのその場の熱気を受けてスピーチを行いました。

スピーチでは、「人の在り方・心の在り方・命の尊さ」を事業の出発点に据え、「ありがとうの循環」というプラットフォームを社会に提供してきたことが語られています。

公開されたスピーチ全文は、タミヤホームの公式noteにおいても、事前に準備された原稿と当日のスピーチを交えた特別記事として2026年5月20日に同時公開されています。

創業からの歩み、解体という仕事への誇り、そして「循環」の哲学をより詳細に読むことができます。

WSJ本紙への掲載と現地メディアの反響





授賞式の翌日、ニューヨーク現地でWSJ本紙に受賞を記念した特集紙面が掲載されます。

紙面の右側上段中央に田宮明彦の顔写真が配置され、「次世代のリーダー」として名前が記載されています。

日本の不動産建設会社が同紙の紙面に受賞者として取り上げられたことは、循環型経営モデルへの国際的な評価として受け止められています。

独占インタビュー動画の公開予定

授賞式終了直後、現地ニューヨークで田宮明彦の独占インタビューが収録されます。

スピーチでは触れられなかったタミヤホームの経営についてより深く掘り下げた内容となっており、特別編集動画として2026年8月以降に公式メディア等を通じて順次公開される予定です。

空き家再生と解体工事を組み合わせた「循環型経営」をWSJが国際的な賞として評価したことで、日本国内にとどまらない事業モデルの広がりが示されます。

「Next Era Sustainable Community Award」の受賞からスピーチ全文の公開、WSJ本紙への掲載、そして8月以降に公開予定の独占インタビュー動画と、注目が続いています。

タミヤホーム「Next Era Sustainable Community Award」の紹介でした。

よくある質問

Q. WSJ主催「Next Era Sustainable Community Award」はどのようなイベントで贈られる賞ですか？

A. 『The Wall Street Journal』が主催する国際イベント「The Future of Everything Festival 2026」の中で設けられた「Next Era Leaders AWARD」の一部門です。

持続可能な地域社会の実現に寄与し、社会的価値を創出している企業に贈られます。

Q. スピーチ全文はどこで読めますか？

A. タミヤホームの公式noteにて、事前に用意された原稿と当日のスピーチを交えた特別記事として2026年5月20日に公開されています。

公式noteのURLは公式サイトから案内されています。

Q. 独占インタビュー動画の公開はいつ頃になりますか？

A. 2026年8月以降に、タミヤホームの公式メディア等を通じて順次公開される予定です。

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