西野未姫「出産前に撮った写真」　（西野未姫オフィシャルブログ「31歳差日記」より）

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　お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が18日、自身のブログを更新。第2子出産前に撮影した夫婦ショットを公開し、出産当時の様子を振り返った。

【写真別カット】「幸せいっぱい」第2子出産前に撮影した西野未姫＆夫・山本圭壱の2ショット

　西野は「出産前に撮った写真」と切り出し、ピンク色の入院着姿で笑顔を見せながらピースサインをする西野と、頭にメガネを乗せ、おどけた表情を見せている山本との仲むつまじい2ショットや、病室で並んでパンをほお張る夫婦の姿を公開している。

　また、「計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお産終わるまでずっと元気でした」と出産を回顧し、「1人目の出産とは全然違った、、、本当にいいお産でした」と心境をつづった。

　出産前には「けーがパンを大量に買ってきてくれて出産前に2人でパンを頬張りました」と明かし、山本とのほほ笑ましい時間を過ごしたという。

　この投稿に、ファンから「幸せいっぱい、いい写真」「休めるときは、ゆっくり休んでくださいね」「ほんとに人それぞれ毎回違いますよね」「母子共に健康でなにより」などの声が寄せられている。

　西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生。今年5月8日に第2子となる長男を出産した。