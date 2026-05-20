元AKB48・西野未姫、第2子出産を回顧「痛みが本当に無くて…」「1人目とは全然違った」 夫・山本圭壱との2ショットも
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が18日、自身のブログを更新。第2子出産前に撮影した夫婦ショットを公開し、出産当時の様子を振り返った。
【写真別カット】「幸せいっぱい」第2子出産前に撮影した西野未姫＆夫・山本圭壱の2ショット
西野は「出産前に撮った写真」と切り出し、ピンク色の入院着姿で笑顔を見せながらピースサインをする西野と、頭にメガネを乗せ、おどけた表情を見せている山本との仲むつまじい2ショットや、病室で並んでパンをほお張る夫婦の姿を公開している。
また、「計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお産終わるまでずっと元気でした」と出産を回顧し、「1人目の出産とは全然違った、、、本当にいいお産でした」と心境をつづった。
出産前には「けーがパンを大量に買ってきてくれて出産前に2人でパンを頬張りました」と明かし、山本とのほほ笑ましい時間を過ごしたという。
この投稿に、ファンから「幸せいっぱい、いい写真」「休めるときは、ゆっくり休んでくださいね」「ほんとに人それぞれ毎回違いますよね」「母子共に健康でなにより」などの声が寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生。今年5月8日に第2子となる長男を出産した。
【写真別カット】「幸せいっぱい」第2子出産前に撮影した西野未姫＆夫・山本圭壱の2ショット
西野は「出産前に撮った写真」と切り出し、ピンク色の入院着姿で笑顔を見せながらピースサインをする西野と、頭にメガネを乗せ、おどけた表情を見せている山本との仲むつまじい2ショットや、病室で並んでパンをほお張る夫婦の姿を公開している。
出産前には「けーがパンを大量に買ってきてくれて出産前に2人でパンを頬張りました」と明かし、山本とのほほ笑ましい時間を過ごしたという。
この投稿に、ファンから「幸せいっぱい、いい写真」「休めるときは、ゆっくり休んでくださいね」「ほんとに人それぞれ毎回違いますよね」「母子共に健康でなにより」などの声が寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生。今年5月8日に第2子となる長男を出産した。