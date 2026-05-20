SHINee

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　韓国のボーイズグループ・SHINeeの日本デビュー15周年を記念し、WOWOWが日本公演の独占生中継など4ヶ月連続で特集する。

【動画】SHINee・ONEW「花のように」MV

　SHINeeは2008年に結成され、ハイレベルな歌唱力とダンスパフォーマンス、キャッチーな楽曲で人気を集め、K-POP界を牽引し続けてきたグループ。2011年には日本デビューを果たし、デビュー15周年を迎える今年6月に、前回から約2年ぶりとなる日本でのドーム公演を、埼玉・ベルーナドームにて開催する。

　WOWOWではこの最新ライブを独占生中継するほか、2025年5月に韓国・KSPO DOMEで開催されたライブと、ミュージックビデオ集を放送・配信する。メンバー全員がソロでも活躍する個々のパフォーマンス力の高さに加え、息の合ったパフォーマンスがたっぷりと楽しめる。

『生中継！SHINee「-The Trilogy I- 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT] 」（日本公演）』
6月7日（日）　午後4：00〜
WOWOWプライムで放送

『SHINee「-The Trilogy I- 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]」（日本公演）』
7月30日（木）　午後7：00（予定）
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

『SHINee WORLD VII [E.S.S.A.Y] (Every Stage Shines Around You)』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり

『SHINee Music Video Collection』
9月放送・配信予定

『テミン 2024-25 TAEMIN WORLD TOUR「Ephemeral Gaze」ENCORE IN JAPAN』
6月3日（水）　午前10：30
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

『ニューノーマル』
WOWOWオンデマンドで配信中

『花郎＜ファラン＞』
WOWOWオンデマンドで6月1日（月）から配信開始