「なか卯」、大粒＆肉厚な梅干しまるごとのせた「紀州南高梅おろしうどん」5・27販売
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は27日午前11時より、「紀州南高梅おろしうどん」を販売する。
【画像】さらにオクラを追加！「かつお節オクラ梅おろしうどん」
大粒で肉厚な和歌山県産紀州南高梅の梅干しをまるごと1粒のせた、夏にぴったりな爽やかな一杯。口に含んだ瞬間広がる梅本来の甘酸っぱさと上品な香りが、食欲が落ちがちな暑い季節にも心地よく、食欲をかき立てる。
うどんにトッピングした梅干しには、紀州南高梅を使用。程よい酸味とやさしい甘みを楽しめる。さらに爽やかな酸味が特長の梅だれと、なか卯こだわりの醤油だれを合わせることで、味に奥行きとキレをプラスした。のど越しのよいうどんとみずみずしい大根おろしにたれが絡み、最後のひと口まで飽きのこない、さっぱりとした味わいが堪能できる。
あわせて、かつお節とオクラをトッピングした「かつお節オクラ梅おろしうどん」も販売。風味豊かなかつお節と、シャキッとした食感のオクラが爽やかな酸味の梅とマッチし、食べ応えもアップする。
【画像】さらにオクラを追加！「かつお節オクラ梅おろしうどん」
大粒で肉厚な和歌山県産紀州南高梅の梅干しをまるごと1粒のせた、夏にぴったりな爽やかな一杯。口に含んだ瞬間広がる梅本来の甘酸っぱさと上品な香りが、食欲が落ちがちな暑い季節にも心地よく、食欲をかき立てる。
うどんにトッピングした梅干しには、紀州南高梅を使用。程よい酸味とやさしい甘みを楽しめる。さらに爽やかな酸味が特長の梅だれと、なか卯こだわりの醤油だれを合わせることで、味に奥行きとキレをプラスした。のど越しのよいうどんとみずみずしい大根おろしにたれが絡み、最後のひと口まで飽きのこない、さっぱりとした味わいが堪能できる。
あわせて、かつお節とオクラをトッピングした「かつお節オクラ梅おろしうどん」も販売。風味豊かなかつお節と、シャキッとした食感のオクラが爽やかな酸味の梅とマッチし、食べ応えもアップする。