「おめでとうアーセナル。ミケルたちは相応しい」マンC指揮官ペップ、22年越しVのライバルを祝福。今季限りで退任か…去就に言及
リーグカップとFAカップは制した。ただ、プレミアリーグにおける覇権奪回は果たせなかった。
現地時間５月19日に開催されたプレミアリーグ第37節で、首位のアーセナルを勝点５差で追う２位のマンチェスター・シティが、６位のボーンマスと敵地で対戦。逆転優勝のためには勝利が絶対条件だったが、39分に失点後、90＋４分にアーリング・ハーランドのゴールで追いつくのがやっとで、１−１で終わった。
この結果、最終節を前にミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルの優勝が決まった。22年ぶり14度目のリーグ制覇だ。
地元メディア『Manchester Evening News』によれば、ジョゼップ・グアルディオラ監督はタイトルレースを制したライバルと、かつて自身の下でコーチを務めたアルテタ監督を祝福。「おめでとうアーセナル。ミケルと彼のスタッフがプレミアリーグを手中に収めた。相応しい結果だ」と伝えた上で、今季をこう総括した。
「私の監督キャリアの中で最も激しく戦った年のひとつだ。我々はコントロールできない部分に対しても信じられないほどの力を発揮し、決して諦めなかった。最後の瞬間まで争いに加わり続けたかったが、今日はさすがに疲労が出てしまった」
シティ在任10年を数える55歳は、今季限りでの退任が報じられている。大きな注目を集める去就にも触れ、次のように語った。
「契約はあと１年残っているが、長年に渡る経験上、シーズン中の発表は常に非常に悪い結果を招くものだ。理解してもらいたいのは、私が最初に話をしなければならないのは会長だということだ。シーズン終了後に話し合いの場を設けることはすでに決まっている。その後、決定を下す。
このクラブの一員でいられ、私は地球で最も幸せな男だ。このクラブは本当に特別な存在だ。優勝の可能性は絶たれたが、最終戦をファンと共に臨みたい。彼らは過去10シーズン、多くの場面で素晴らしいサポートをしてくれた。我々は最後まで、その期待に応え続けなければならない」
シティは５月24日に行なわれるプレミアリーグ最終節で、アストン・ビラをホームに迎える。ペップ政権ラストマッチとなるかもしれない一戦を制し、有終の美を飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
現地時間５月19日に開催されたプレミアリーグ第37節で、首位のアーセナルを勝点５差で追う２位のマンチェスター・シティが、６位のボーンマスと敵地で対戦。逆転優勝のためには勝利が絶対条件だったが、39分に失点後、90＋４分にアーリング・ハーランドのゴールで追いつくのがやっとで、１−１で終わった。
地元メディア『Manchester Evening News』によれば、ジョゼップ・グアルディオラ監督はタイトルレースを制したライバルと、かつて自身の下でコーチを務めたアルテタ監督を祝福。「おめでとうアーセナル。ミケルと彼のスタッフがプレミアリーグを手中に収めた。相応しい結果だ」と伝えた上で、今季をこう総括した。
「私の監督キャリアの中で最も激しく戦った年のひとつだ。我々はコントロールできない部分に対しても信じられないほどの力を発揮し、決して諦めなかった。最後の瞬間まで争いに加わり続けたかったが、今日はさすがに疲労が出てしまった」
シティ在任10年を数える55歳は、今季限りでの退任が報じられている。大きな注目を集める去就にも触れ、次のように語った。
「契約はあと１年残っているが、長年に渡る経験上、シーズン中の発表は常に非常に悪い結果を招くものだ。理解してもらいたいのは、私が最初に話をしなければならないのは会長だということだ。シーズン終了後に話し合いの場を設けることはすでに決まっている。その後、決定を下す。
このクラブの一員でいられ、私は地球で最も幸せな男だ。このクラブは本当に特別な存在だ。優勝の可能性は絶たれたが、最終戦をファンと共に臨みたい。彼らは過去10シーズン、多くの場面で素晴らしいサポートをしてくれた。我々は最後まで、その期待に応え続けなければならない」
シティは５月24日に行なわれるプレミアリーグ最終節で、アストン・ビラをホームに迎える。ペップ政権ラストマッチとなるかもしれない一戦を制し、有終の美を飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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