「これは最高だ」村上宗隆がイチロー氏と対面　球団の2ショット投稿にファン反応「時代を超越した伝説たち」「ムラカミの顔が野球少年になっている」

イチロー氏との対面シーンが話題を集めている(C)Getty Images

ホワイトソックス・村上宗隆は現地5月19日に行われたマリナーズ戦前にマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏と対面。和やかに談笑するシーンが球団SNSに投稿された。

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投稿された動画ではともにトレーニングウェアを着用しながら、村上はやや緊張した面持ちを見せながら、お辞儀を繰り返している様子も見て取れる。一方のイチロー氏は穏やかな笑みを浮かべながら、村上が話す内容に耳を傾けている。

この投稿には日米のファンの間からも「これは最高だ」「時代を超越した伝説たち」「めっちゃ礼儀正しい」「ムラカミの顔が野球少年になっている」など、現在ホームランキング争いを繰り広げる村上の表情にも多くの注目が集まった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]