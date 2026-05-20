「照れ顔が可愛い」MVP受賞の24歳バレー女子、金髪おろし…グレーのスーツ姿で「モデルすぎる」　表彰式でチームメイトに感謝

佐藤淑乃がSVリーグのMVPを受賞した(C)Getty Images

バレーボール女子日本代表でNECレッドロケッツ川崎の佐藤淑乃が5月19日、大同生命SVリーグ2025−2026の年間表彰式に出席し、初のレギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）を受賞した。

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24歳の佐藤について、レッドロケッツの公式インスタグラムでは「常に攻め続ける力強いサーブ。ここぞの場面で決め切る前後からのアタック。そして、積み重ねてきたディフェンスでもチームを支え、レギュラーシーズン優勝に大きく貢献してくれました」と、賛辞を贈った。

さらに「コートで魅せ続けた存在感と、勝利への強い想い。そのすべてが、この素晴らしい賞へと繋がりました。レギュラーシーズンMVP受賞、本当におめでとうございます！！」と、祝福している。

金髪をおろして外巻きにし、グレーのパンツスタイルのスーツで登場した佐藤は壇上で「今シーズン、チームメイトのおかげでいろんな状況を乗り越えられた。チームメイト全員が常に向上心をもっていたことが、自分の成長につながったと思っています」と、チームメイトに感謝の思いを述べていた。