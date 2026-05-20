シソンヌの長谷川忍が１９日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。４歳の息子に「ママ」と呼ばせていない理由を明かした。

この日は男の子のママ芸能人たちが集合。男子育児あるあるなどを披露した。元ＡＫＢ４８の高城亜樹は、息子から「ママ」と呼ばれているが、そのママ呼びを変える瞬間が来るのか？と聞いた。

これに長谷川は「だからうちは『ママ』とは呼ばせないようにしている」と即答。辻希美は「今は結構『ママ』（と呼ぶ男の子は）多いですよね」「大きくなってもママと…」と言うも、長谷川は「本人のために思った。（ママ呼びから）切り替える瞬間が来るじゃないですか。お袋かなんかに…。その時、向こうも勇気がいるだろうし、こっちも『こいつ、今切り替えた』って（思っちゃう）。その空気、いらないなって」と、呼び方を変える必要がない呼び方にしているという。

上田晋也も「ちょっと勝負だもんな」と言い、長谷川は「寝る前に『明日はお袋って言おう』と思って寝てるかもしれないし」とコメント。内田恭子は「自分の中で決めるんですか？いつ言おうって…」と聞くと、上田は「あるある」。高城は「切り替わった瞬間はこっちから言わない方がいい？」と確認するも、長谷川は「絶対ダメだって。大勝負に出てるんだから」といい、上田も「当分口聞かないよ」と助言していた。