俳優・永野芽郁（26）の笑顔の最新ショットに、多くの反響が寄せられている。

【映像】永野芽郁 笑顔の最新ショット

永野はこれまで、マネージャーが更新するInstagramで、いちごタルトを持ってカメラにほほえみかける写真や、PRADAのイベント参加時の引き締まったおなかが目をひくブラックコーデなどを公開し、「彼女感あって大好きです」「芽郁ちゃんの彼氏アカウントみたい」「腹筋すごすぎ！」と話題を呼んでいた。

笑顔の最新ショットに反響

2026年5月18日の更新では、6月21日発売のフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」のオフィシャルグッズが販売されることを報告。マグノリアの花をモチーフにしたアイテムや、永野が大好きだというラーメンに関連した商品など、自身のグッズを着用した笑顔の最新ショットを披露している。

この投稿には「笑顔がまぶしくて、元気もらえました！」「何しても可愛い！」「天真爛漫なめいちゃんが大好きです」「いい笑顔」「悶絶級ショット！」など、多くの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）