魁力屋、総重量約700gの新作「KAIRIKI冷やし中華」発売　ハム・味玉・揚げ玉などトッピング

全国に182店舗を展開する「京都北白川ラーメン魁力屋」は5月27日、期間限定メニュー「KAIRIKI冷やし中華」を発売する。価格は並1,188円（税込）から。

一部店舗を除く「京都北白川ラーメン魁力屋」で販売し、なくなり次第終了となる。

■魁力屋特製だれ×中太ちぢれ麺の“ガツン系”冷やし中華

今回登場する「KAIRIKI冷やし中華」は、例年より早く真夏日が増える中、暑い時期でも食べ応えを楽しめるよう開発したボリューム満点の商品。

この商品のためだけに開発した特製だれは、魁力屋自慢の醤油かえしをベースに、旨みと酸味をきかせた。中太ちぢれ麺に特製だれがしっかり絡み、ガツンとした食べ応えを楽しめるという。

KAIRIKI冷やし中華

■味玉・揚げ玉・からしマヨなどを豪快トッピング

トッピングには、味玉、ハム、もやし、紅しょうが、からしマヨ、揚げ玉、ネギを使用。総重量約700gという圧倒的なボリュームながら、暑い日でも箸が進む一杯に仕上げたとしている。

また、「KAIRIKI冷やし中華」に加え、「うまねぎ」をトッピングした「KAIRIKIうまねぎ冷やし中華」、チャーシューを加えた「KAIRIKI肉入り冷やし中華」も展開する。

【画像4点はこちら】KAIRIKIうまねぎ冷やし中華、KAIRIKI肉入り冷やし中華 など

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆KAIRIKI冷やし中華

（並）1,188円

（味玉抜）1,056円

◆KAIRIKIうまねぎ冷やし中華

（並）1,353円

◆KAIRIKI肉入り冷やし中華

（並）1,353円