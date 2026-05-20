【あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる SELECTION】 9月 発売予定 価格：1個550円

バンダイは、食玩「あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる SELECTION」を9月に発売する。価格は1個550円。

本製品は、ゲーム「あつまれ どうぶつの森」に登場するとうぶつたちをフロッキードールで商品化したもの。過去に発売した「あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる」シリーズの再録商品となっている。

ラインナップは、「しずえ」「たぬきち」「つぶきち」「まめきち」「とたけけ」「みすず」「ちゃちゃまる」「ジュン」「ジャック」「ゆきみ」の全10種類で、各種ディスプレイ用台座が付属している。

「あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる SELECTION」

種類：全10種

【ラインナップ】

しずえ たぬきち つぶきち まめきち とたけけ みすず ちゃちゃまる ジュン ジャック ゆきみ

(C) Nintendo

※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。