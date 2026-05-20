【ユラユラ森 勝利の女神：NIKKE DORO アクションホビーコレクション】 6月 再販予定 価格： 1,980円（単品） 11,880円（6個入りBOX） 【ユラユラ森 専用ドッグランレール（S・ベージュ）】 6月 再販予定 価格： 1,100円

あみあみは、アクショントイ「ユラユラ森 勝利の女神：NIKKE DORO アクションホビーコレクション」および「専用ドッグランレール（S・ベージュ）」を6月に再販する。価格は「DORO」単品が1,980円、6個入りBOXが11,880円、「ドッグランレール」が1,100円。

本製品は「勝利の女神：NIKKE」の二次創作キャラクターとして生まれた「DORO」をモデルとしたアクショントイ。電源を入れるとゆらゆらとした動きで前進する。「DORO」、「CINDORO」、「SHIDORO」、「SYUDORO」、「PLDORO」、「GDORO」」の6種をラインナップしており、「DORO」はノーマルとシークレットの2種が存在する。

電池の極性を逆に入れると逆方向に走る。「専用ドッグランレール」に乗せればレール上を走らせることが可能で、レールは組み合わせて遊べる。複数購入すれば違う形のレールを作ることも可能となっている。

DOROたちは手のひらサイズ

DORO

CINDORO

SHIDORO

SYUDORO

PLDORO

GDORO

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