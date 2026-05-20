佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。



19日、北九州市の柄杓田（ひしゃくだ）小学校の児童が、自分たちで育てた福岡県産のコメ「夢つくし」の苗を学校の目の前の田んぼに植えました。食への関心を高めてもらうための行事で、毎年、収穫や脱穀まで行い地域の人に振る舞っているそうです。季節先取りの陽気の中、帽子などで暑さ対策をしながら一生懸命作業をしていました。





「気温はどうなのか？」20日は前日に比べると気温は上がらない所が多いでしょう。福岡市は29℃、北九州市は27℃の予想です。内陸の地域では30℃を超えて真夏日の見込みです。夜も気温が下がらず、ムシムシと感じられそうです。「天気の予想」20日は雲が広がりやすく、雨が降ったりやんだりの一日でしょう。雷を伴う可能性もあります。「傘は必要なのかどうなのか？」すっきりしない空模様が続きます。家を出るときに雨が降っていなくても、必ず雨具を持ってお出かけください。「なのか間予報」この先はくもりや雨の天気が1週間程度続きます。21日（木）も広い範囲で雨が降るでしょう。木曜日の雨は午前が中心で、午後になるとやんでくる所も多い見込みです。来週は気温が上がり、さらに蒸し暑く感じられるでしょう。