人気旅行系YouTuber・おのだ、愛車が「モバイルバッテリー発火で廃車」と報告 「750万円で購入」のテスラ、消火後の衝撃光景
旅行系YouTuber・おのだが20日、自身のXを更新し、愛車がモバイルバッテリーの発火で愛車が廃車となったと明かした。
【写真・動画】旅行系YouTuber・おのだ、モバイルバッテリー発火→愛車が廃車に 衝撃的な光景
「私の車ですがモバイルバッテリー発火で廃車となってしまいました。。」と、消火後の衝撃写真や動画を複数公開。「車内のドリンクホルダーにモバイルバッテリーを置いていたところ、発火していました。不幸中の幸いですが、発火時に車内には誰もおらず被害は車だけです」と報告し、「皆さんもお気をつけ下さい。モバイルバッテリーの発火、本当に怖いです」と呼びかけた。
それによると、「使用歴1年4か月のモバイルバッテリー」で「機械式駐車場に停めていた車の車内で発火」したという。発火時、充電はしていなかった。
また、「車は電気自動車（テスラ）でしたが、車自体が発火の原因ではありません」とし、「また私事ではありますが、車両保険に加入していない保険プランだったため、750万円で購入した車にもかかわらず、一切補償を受けられず、買い直すことになります」とつづった。
ファンからは「お怪我がなかったのが何よりです」「今すぐモバイルバッテリーの防火袋購入して保管いたします」など、多数の声が寄せられている。
おのだは、YouTubeチャンネル登録者数が約49万人。飛行機、海外・国内旅行の動画などで人気。著書『旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅』 （KADOKAWA）などがある。
【写真・動画】旅行系YouTuber・おのだ、モバイルバッテリー発火→愛車が廃車に 衝撃的な光景
「私の車ですがモバイルバッテリー発火で廃車となってしまいました。。」と、消火後の衝撃写真や動画を複数公開。「車内のドリンクホルダーにモバイルバッテリーを置いていたところ、発火していました。不幸中の幸いですが、発火時に車内には誰もおらず被害は車だけです」と報告し、「皆さんもお気をつけ下さい。モバイルバッテリーの発火、本当に怖いです」と呼びかけた。
また、「車は電気自動車（テスラ）でしたが、車自体が発火の原因ではありません」とし、「また私事ではありますが、車両保険に加入していない保険プランだったため、750万円で購入した車にもかかわらず、一切補償を受けられず、買い直すことになります」とつづった。
ファンからは「お怪我がなかったのが何よりです」「今すぐモバイルバッテリーの防火袋購入して保管いたします」など、多数の声が寄せられている。
おのだは、YouTubeチャンネル登録者数が約49万人。飛行機、海外・国内旅行の動画などで人気。著書『旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅』 （KADOKAWA）などがある。