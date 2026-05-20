人気旅行系YouTuber・おのだ、愛車が「モバイルバッテリー発火で廃車」と報告 「750万円で購入」のテスラ、消火後の衝撃光景

人気旅行系YouTuber・おのだ、愛車が「モバイルバッテリー発火で廃車」と報告 「750万円で購入」のテスラ、消火後の衝撃光景