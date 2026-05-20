バイオリニスト高嶋ちさ子（57）の父で音楽プロデューサーの高嶋弘之氏（92）が20日、インスタグラムを更新。自身のCDデビューについて思いをつづった。

日本テレビ系特番「1周回って知らない話」の家族密着企画への出演でも知られる弘之氏。かつてレコード会社のディレクターとしてザ・ビートルズを担当し、66年の初来日の仕掛け人だったことも知られているが、なんと自身が歌手デビューすることに。4月24日の投稿では「キングレコードより《6月10日(水)にCDをリリースすることになりました 92歳にして、まさかのCDデビューです！！長生きはしてみるものですね」と報告し、「家内からは『やめてちょうだいよ！』との声が聞こえてきそうだけど…どうなることやら…」とつづっていた。

デビュー曲のタイトルは「君のいない朝がくる」。作曲は都倉俊一、作詞はきたやまおさむが手掛け、弘之氏は「私にとっては本当に贅沢すぎる布陣です お二人とも、かつて私が手掛けたアーティストですが、いまや“日本の宝”とも言うべき大先生。多忙の中、力を貸してくださったことに、ただただ感謝です」とつづった。

今回の投稿では「私、92歳」と誕生日を迎えたことを報告しつつ、「レコ大新人賞＆紅白出場考えてます！！（考えるのは自由ですからっ）」と明かし、フォロワーからは祝福コメントとともにエールが寄せられた。