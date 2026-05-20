お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。過去に寄せられたクレームについてつづった。

「なんでもかんでもクレーム入れてくる人いるよね」と書き出した真栄田。「俺が今まで、一番びっくりしたのはさ、エンタの神様でフランチェンやっている時よ」と振り返った。

「俺が休みの日に板橋の商店街歩いてたらさ、北大路欣也さんくらい目にチカラ入った40代の女性が俺に向かって来て、『スリムクラブ真栄田さんですよね！？あなた、エンタの神様で、私の旦那を馬鹿にしてるでしょ！？』って言って来てさ」と回顧。「俺、ひるみながらも、『あなたの旦那さんに会った事ないですし、誰かを馬鹿にしてネタやってないですよ。ドジなロボットを演じてます』って言ったらさ、『言い訳するな！あなた馬鹿でしょ！明日からこの商店街を歩くな！』って言ってムキーって去っていったよ」と回想した。

「『あんたが俺を馬鹿にしてるじゃん。あと、商店街、今日までは歩いていいんかい」って思いながら、歩いて刺身買って帰ったよ」とコメント。「読んで頂きありがとうございました。あの女性に、もう久しく商店街歩いてないが歩く許可が欲しいと届くようにリポストお願いします」と添えた。

ファンからは「旦那に似てたんやなぁ相当ww」「理不尽なクレームを最高のネタに昇華する真栄田さんさすがです」「リポストしました、早く商店街を歩けるようになるといいですね！」「災難でしたね」「理不尽すぎて真栄田さんが気の毒」などのコメントが寄せられた。