「料理を作るだけ。他は責任を負わない」 孤高の天才シェフに学ぶ、真のプロフェッショナルの流儀

結果を出す人間のシビアな仕事論

ビジネスシーンにおいて、「プロフェッショナルとは何か」は永遠のテーマです。

そのヒントを、異色の料理漫画『ザ・シェフ』の主人公・味沢匠の働き方から学ぶことができます。

彼は「幻の料理人」と呼ばれ、依頼に応じて料理を提供するフリーランスの天才シェフです。

馴れ合いを嫌い、自分の「職能」のみを提供する

第5話「ミシュラン方式」において、味沢はレストランガイドの覆面調査員対策として、とあるレストランから臨時シェフの依頼を受けます。

かつては日本一とも言われた店でしたが、今や「料理も三流」と酷評されるレベルに落ちぶれていました。

オーナーからの必死の依頼に対し、味沢は高額な報酬を約束させた上で依頼を引き受けるものの、こう念を押します。

「ただし料理を作るだけです。それ以外の事は責任を負いかねる」。

この言葉には、彼の仕事に対する哲学が詰まっています。

彼は店の経営再建やスタッフの教育を引き受けるわけではなく、あくまで「最高の料理を提供する」という自身のコアスキルのみを契約の対象としているのです。

圧倒的なスキルがあれば「言い値」で仕事ができる

味沢は別のエピソードで、VIPを満足させる晩餐を作る報酬として500万円を提示したこともあります。

何でも屋になるのではなく、自分の専門領域を極め、結果で相手を黙らせる。

厨房に入れば他の料理人からの反発にも一切動じず、ただ己の仕事（料理）を全うする姿は、現代のフリーランスやビジネスパーソンにとって、強烈な刺激となるのではないでしょうか。