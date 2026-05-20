物語を動かす機動力となる「驚き」読者に転換点の場面を印象づけるには？【プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑】

物語を動かす機動力となる「驚き」読者に転換点の場面を印象づけるには？

おどろき［英：Surprise］

驚きの意味

予想外のことが起こったときに、衝撃を受けること。

驚きの類語

驚愕 びっくり 感嘆 愕然 仰天 瞠目 動転 震撼 震天動地 青天の霹靂など

驚きにおける体（フィジカル）の反応

腰が抜ける

目が点になる

全身が固まる

息をのむ

きょとんとした表情

素っ頓狂な声が出る

言葉を失う

口があんぐり開く

動きが固まる

首をすくめる

鳥肌が立つ

頭が回らない

ビクッと肩が跳ねる

飛び上がる

その場にたちすくむ

涙が溢れ出る

驚きにおける心（メンタル）の反応

パニック状態

慌ててあたふたする

面食らう

寿命が縮んだような気分

衝撃におののく

どぎまぎする

あまりのことに毒気を抜かれる

動揺を隠し切れない

信じられない

興奮する

テンションが一気に上がる、もしくは下がる

虚を突かれる

平常心を失う

頭が真っ白になる

直後の具体的な心情であり物理的状況を文章で説明する

物語を動かす機動力―それが「驚き」です。空から人が落ちてきた。悪霊が現れた。氷山に船がぶつかった。死人が生き返った。それらの状況で登場人物はまず「驚き」ます。「驚き」はストーリーを急転回させるプロットポイントの象徴であり、読者に転換点の場面を印象づける必要があります。よって「驚き」の様子をあっさり書き終えてはいけません。

たとえば、『突然、トムが撃たれ、ジミーは驚いた。』これだけではどう驚いたか伝わりませんし、イメージできません。『突然、トムが撃たれ、ジミーはパニック状態で全身が固まった。』このように改稿すると、驚き具合が頭に思い浮かびます。「驚き」には千差万別のリアクションがあるうえ、程度や種類はじつにさまざまです。帰宅したら自宅が火事だった、という「驚き」と、起きたらもう昼だった、という「驚き」は明らかに異なりますね。さらに書き手は、驚いた本人がどうなったか？ という直後の具体的な心情であり、物理的状況を文章で説明する必要があります。

たとえば、『首のない死体を発見して、私はとても驚いた。』これだけでは表現が足りません、一歩踏み込んで書くなら、『首のない死体を発見して、私はその場で跪き、胃のなかのものをすべて嘔吐した。それでも吐き気は収まらないうえ、涙が溢れ出る。』「驚き」のなかに衝撃と悲哀がごちゃ混ぜになった、カオスに近い心情が読み取れます。物語が動こうとする気配も濃厚です。「驚き」を描写する際は、一歩も二歩も踏み込んでみましょう。

出典：『プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑』秀島迅