【FLASH】永尾まりやが表紙に登場！『ラブパワ２』モテクイーンの圧倒的グラビア

恋愛リアリティーショーで話題！ 永尾まりやの表紙＆巻頭10P、伊勢川乃亜、FULIT BOX・立花ことり、UNJOUR TOKYOの美女掲載の『FLASH』は5月19日(火)発売

恋愛リアリティーショーで話題沸騰！ 永尾まりやが『FLASH』表紙＆巻頭で魅せた妖艶

アイドル卒業後も俳優やモデルとしてマルチに活躍する永尾まりやが、5月19日発売の『FLASH』で表紙と巻頭グラビアを飾った。

彼女は、男女16名が激しい恋の駆け引きを繰り広げたABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』に出演。並み居る強敵を抑え、見事「モテクイーン」の座に輝いた実力派だ。

今回の『FLASH』では、その魅力を10ページにわたる大ボリュームのグラビアで余すところなく披露。さらにインタビューでは、彼女自身の深い「モテ観」についても赤裸々に語っている。

【プロフィール】

永尾まりや（ながお・まりや）

32歳 1994年3月10日生まれ 神奈川県出身 T159

2009年「AKB48第6回研究生オーディション」に合格し、翌年より正規メンバーとして活動する。2016年に卒業し、現在は俳優、モデル、タレントとして活動しながら、長野県佐久市の観光大使も務める。また、アイドルグループ「SHAKEBE」と「sllow」のプロデューサーとしての顔ももつ。

そのほか最新情報は、公式X(@mariyagiii310)、公式インスタグラム（@mariyagi_san）にて

【クレジット】

永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO