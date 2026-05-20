通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間6％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.27 5.58 5.81 6.58
1MO 7.48 5.91 6.49 7.11
3MO 7.76 5.95 6.77 7.40
6MO 8.23 6.22 7.25 7.63
9MO 8.40 6.36 7.57 7.71
1YR 8.56 6.65 7.88 7.82
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.57 8.84 6.10
1MO 7.30 8.80 6.72
3MO 7.78 8.72 6.77
6MO 8.29 9.08 7.08
9MO 8.54 9.22 7.24
1YR 8.72 9.42 7.44
東京時間10:32現在 参考値
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:32現在 参考値