女優でモデルの玉城ティナが２０日、東京・渋谷のＭＩＹＡＳＨＩＴＡ ＰＡＲＫで行われた「『ｗｅａｍｏｎｄｚ×Ｔｉｎａ Ｔａｍａｓｈｉｒｏ』ローンチ発表会」に出席した。

韓国のジュエリーＥＣサイトを展開する「ａｍｏｎｄｚ（アモンズ）」とコラボしたブランドを発表。この日は「ジュエリーが際立つように黒のワンピースにしてみました」とリングやブレスレットなど、自身がデザインしたジュエリーに、膝上丈のノースリーブドレスを合わせた。完成したジュエリー１つ１つのこだわりも説明し「うれしかった。自分がつけたいと思うものを作れた」と笑顔。シンプルなデザインであることから「男性もつけられるんじゃないか」とＰＲした。

ブランドを立ち上げるのは初めての経験で「何歳になっても、初めてのことはうれしいと同時に緊張した」と告白。一方で「お仕事をする上で義務感が多いんじゃないかと思うけど、曖昧さ、自分らしさをどうやって表現できるかな。決めすぎないことを軸に作っていった」と狙いを明かした。

ジュエリーのデザインで「アイテムを通して、私の気持ちを届けられた」。今後、挑戦したいことには「ポッドキャストを始めてみようかな。声だったり文章だったりで自分の気持ちを共有できたらうれしい」と意欲。「１４歳からお仕事を始めさせてもらって、人生の半分、お仕事をしている。第２章的なのをお見せできたら」とも語っていた。

この日から２４日まで、同所でポップアップイベントも行われる。