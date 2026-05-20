報道番組「ABEMA Prime」にコメンテーターとして出演するほか、SNSでの歯に衣着せぬ発信やエピソードが濃すぎるnoteなど、グラビアアイドルの枠を超えて活躍しているのが麻倉瑞季だ。話題のnoteを執筆するきっかけや、有野晋哉からの金言、そして驚くべきコミュ力の高さなど彼女の魅力に迫った。

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――麻倉さんはグラビアだけでなく、過去の恋愛や生きる苦しさを率直に書いたnoteも話題です。

麻倉：もともとラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ!〜集まれヤンヤン〜」の仕事に行く移動中に自分の頭を整理したくて始めました。noteを好きといってくれる人はめっちゃ増えています。グラビアからファンになった人はnoteはあまり読まないんですけど、スレッズ経由で若い女の子のファンが増えました。

初めて会った女子に耳をかじられ流血etc.グラドルとは思えない発言も魅力（撮影・徳重龍徳）

――男性関係も語っているのはグラビアアイドルだと珍しい。

麻倉：そこはフィクションと言える範囲のことしか書いていないので。今、現在のことは書いていないですし。

事務所的にアリなの？マネージャー氏は…

――事務所的にはどうなんですか？

麻倉のマネージャー：グラビアアイドルという職業をやりながら、そういう話をする子っていないじゃないですか。グラビアファンが嫌うから。でもそれを分かって彼女はやっているので、もしこの発信の仕方が認知されたら新しい道になるんじゃないかとワクワク感を持ちつつ見守っています。それにダメと言ってもやるから。それだったら、お互いで許容範囲を共有し合っていればいいかなと思います。

――その点は麻倉さんは信頼感があります。SNSで発言をされることも多いですけれど、理性が働いている。コントロールされてる狂気の印象を受けます。

麻倉：でも私の核は絶対「破滅願望」がありますよ。

――こういう仕事をしていると破滅型の人にも会いますけれど、そういう人って「破滅願望を持っている」とは言わない気がします。そこまで冷静に見られず、自分のコントロールが利かずに破滅していきます。

麻倉：じゃあ、そこはみんなのおかげでコントロールされていますね。スレッズのプロフィールは「本当の幸せを知っているのに不幸なふりをやめられない女です」なんですが、マジでそれだと思います。幸せだった記憶は全然あるのに、不幸だった記憶ばかりを大事にしすぎてるという。

――それはなぜなんでしょう。

麻倉：不幸であった方がエンタメとして面白いから。幸せな面ばかりを見ても、人間って「良かったね」で終わりますけど、不幸から得られるスパイスは大きいなと思っているんです。実際、飲み会で初めて会った女子に耳をかじられ流血したり、名古屋から東京のラジオに向かう途中の高速道路で乗っていた車がパンクしてしまって。「いま、レッカー車に運ばれています」とその場からラジオに出演したりといろいろ不幸はあるんですが、それも面白いって思えちゃうんですよね。

“芸能界の父”からの進言

――よく芸人さんが、不幸な話があっても、後に面白い話に変えるのと思考が近いですね。

麻倉：ラジオで共演した有野晋哉さんは、芸能界でのお父さんみたいな存在なんですが、「アンチコメントが来たら、全部面白く変えていければいい。それに対するおもろいボケを一個返せばいい。そうすれば『こういう意地悪なコメント言われてんのに、なんて面白い人間なんだ』って思われるから」と言ってくださって。今も私が炎上してよくないことを書くと「いやこういうの辞めた方がいいよ」とLINEでマジツッコミが来ます。

――麻倉さんのSNSを見ていると、ラッパーにイラストレーター、VTuberとものすごく人脈が広いですよね。

麻倉：ありがたいことに。自分が尊敬してるクリエイターさんに会ってみるのがめっちゃ好きなんですよ。「この人、どんな人なんだろう」とワクワクするので。

――でも普通会えないですよね？

麻倉：SNSを通して連絡したら100%会えます。去年11月に楽曲に参加させてもらったラッパーのNICOくんはたまたま彼が参加している曲を聴いて「えっ、めっちゃこの曲いいやん」となって。それでSNSをフォローして「マジでこの曲タイプっす」とDMを送って、そこから友達になりました。

逆に向こうから会いたいとDMが来たクリエイターには一回会ってみて、「これ、ヤリモクだな」と思ったらシュッて逃げるようにしてます。

初対面で温泉へ…

――すごい行動力、コミュ力ですね。

麻倉：そうやって友達になったイラストレーターさんとかめっちゃ多いです。漫画家のいつまちゃんは「来世ではちゃんとします」がすごく好きだったので、DMで作品の感想を送ったら「かわいい子からの感想で嬉しい。遊びに行こうよ」と返信が返ってきて。それで、いつまちゃんが温泉好きっていうから、初手から2人で温泉に行きました。

――初対面の人間と温泉！？

麻倉：住所教えてって言われて送ったら、当日朝に家の前に「ヤッホー」と、車で迎えに来てくれて。

私が一番推しているVTuberの兎鞠まりちゃんは私がフォローしたらフォローを返してくれて、そこから友達になりましたし、健屋花那ちゃんは知り合いだったイラストレーターのかしわぎつきこちゃんがカフェをオープンするのでそのレセプションで知り合って友達になりました。去年の年末にはVTuberだらけの貸切クルージングにも行きました。

――グラドルをやらせておくのがもったいないくらいの行動力、コミュ力ですよね。経営者とかビジネスの方が向いているのでは？

麻倉：自分でもイベンターには向いてそうだなって思います。ただ一人でやるのが向いていて、人を使うのはあまり向いていない気がしてます。もし会社をやるとしても、友達は絶対入れないとは決めてます。親から「友達と仕事を一緒にすると上手くいかない」と子供の頃から言われて、刷り込まれていて。

たぶんダメンズメーカー

――麻倉さんの率直すぎるエピソードで言えば、セクシー女優好きを公言していることもありますよね。これもグラドルとしては、かなり珍しいですよね。

麻倉：鳳かなめさんが好きなんです。中2の時に塾の先生に一目惚れして。その塾の先生に褒めてもらえるように頑張ろうって、全国模試で10位になったことがあったんですよ。

――恋のパワーってすごい。

麻倉：その先生に「どんな人がタイプなんですか？」と聞いたら、「鳳かなめ」って返ってきて、そこから好きです。

――中学生に好きなタイプを聞かれて、先生がそれは...。

麻倉：私、たぶんダメンズメーカーなんだと思います（笑）。尽くし癖がヤバイんですよ。だから甘えられることが多いです。あと、付き合っている時に私に嫌なことをした男たちは別れた後、会社が倒産したり、仕事がなくなったりしてます。

――さすが女神ですね。お仕事については今、どうですか。

麻倉：年齢的には新卒の代なので、焦りはあります。中学や高校の同級生がどんなことやっているか気になって調べると結婚をしたりしていて。ほかにも「今日はペアリングを作りました」とかあって、キラキラしているなと思います。

――でも麻倉さんは人脈が広いし、出会いもいっぱいありそうじゃないですか。

麻倉：グラビアをやっていると、近寄ってくる相手がヤリモクなのか、普通に付き合いたくて口説かれているのかを見極められなくて。この人どっちなんだろうと迷ったらヤリモクと認定してました。

――今後の目標はありますか？

麻倉：大きな舞台かドラマに出たいです。知らないジャンルってワクワクするので演技系に挑戦したい。あとナレーションだったり声の仕事を何かやりたいなと思っています。e-sportsチームにも所属していて、昨年タイに行ったらサインをたくさん求められました。台湾のイベントにも行きたいですし、英語は日常会話なら困らないので。ワールドワイドで活躍したいです。

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【記事前編】では、“東大A判定”だった小学生時代から、アナウンサー、アイドルを目指した10代など、ユニークすぎるその半生についてインタビューしている。

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku

デイリー新潮編集部