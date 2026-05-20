茨城県牛久市出身のタレントひなたまる（23）が19日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後8時）に出演。群馬・栃木、茨城の北関東3県の「新しい魅力SP」で、元カレについて突然語り出す一幕があった。

番組は、群馬、栃木、茨城を代表するタレントたちが、それぞれの県の魅力で競り合う「群馬・栃木・茨城の新しい魅力SP」として、群馬は中山秀征（58＝藤岡市出身）ら、栃木はU字工事の福田薫（48＝旧西那須野町、那須塩原市出身）益子卓郎（47＝旧黒羽町、現・大田原市出身）ら、茨城は女優でタレントの磯山さやか（42＝茨城県鉾田市出身）らが出身地自慢でトークを展開した。

茨城県の自慢として、龍ケ崎市出身のプロフリークライマーの野口啓代（36）が、龍ケ崎市が「スポーツクライミングの町として今、すごい頑張らせていただいている」と、語り始めた。ここで突然、ひなたが「知ってますよ」とカットイン。何を言うかと思いきや「元彼が、クライミングやってて〜」といきなり告白。野口が「え〜本当ですか」と驚く中で、ひなたは「中学の時に恋愛してた人、一応選手目指している人で」と語ると、野口は逃さず「えー、誰だろう」と具体論に踏み込んだ。

番組には、クライマー業界から野口の夫で、栃木県勢として、宇都宮市出身のプロフリークライマー楢崎智亜（29）も出演しており、さんまも「この2人、知ってはるて」とさらに踏み込み、「ちらっと、ピー入れるから名前言うてみ」との展開に持ち込んだ。

ここまで盛り上がったが、ひなたは笑顔ながら、困ったように額に人差し指をあて、「ちょっと待って、ちょっと待って」などとしばし考えた末に、「名字が思い出せない」と、まさかのど忘れ。スタジオに笑いが広がり、さんまも「そら、別れるわ」とあきれてみせた。