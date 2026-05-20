2016年12月29日の大阪公演を最後に活動を休止していたHIP HOPグループ「HOME MADE 家族」が、10年ぶりに再始動＆再デビューすることが分かりました。



【写真を見る】【 HOME MADE 家族 】10年ぶり再始動＆再デビュー決定「HOME MADE “大”家族はじめます」5月末日・愛知県刈谷市を皮切りに5フェスに登場





HOME MADE 家族の公式インスタグラムアカウントでは「10年ぶりに再始動。HOME MADE “大”家族はじめます。SONY Ki/oon Musicより再デビュー決定」とシンプルに宣言しました。

HOME MADE 家族は、2026年4月19日に突如公式SNSにて夏フェスへの出演情報を解禁。その後、3杯のビールグラスや、3人がスタジオなどで集う写真を投稿して注目を集めていました。





そして自身のメジャーデビュー日となる5月19日に、正式に再始動と再デビューを発表。このタイミングで3人の新しいアーティスト写真も公開しました。





公表されている夏フェス出演は、5月31日に愛知県で開催される「KARIYA URBAN FES.2026 TO THE MAX」を皮切りに5公演。フォロワーからは「おかえり！」「待ってました」「これからもfamilyです！」など、彼らの再始動を祝う声が多数集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】