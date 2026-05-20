光陽社<7946.T>が東証スタンダード市場において、ストップ高の水準である４３５円に買われた。名証でも大幅高となっている。同社は１９日の取引終了後、２６年３月期の連結決算を発表。売上高は前の期比２．２％増の４８億３０００万円、経常利益は同３３．６％増の１億３８００万円となり、ともに計画を上振れして着地した。２７年３月期の売上高は前期比３．５％増の５０億円、経常利益は同０．８％増の１億４０００万円の見通し。また、前期の期末一括配当予想について、従来の７円２０銭から１０円に増額修正したうえで、今期の期末一括配当予想は１１円としており、一連の発表をポジティブ視した買いが入った。



前期はカーボンオフセット関連の売り上げが好調に推移した。今期もカーボンオフセット関連などで販路を更に拡大、デジタルマーケティングやダイレクトメールの顧客への提案力を強化していく。なお同社株については東証が４月１５日、上場維持基準に適合しないことを理由に１０月１日付で上場を廃止すると発表。整理銘柄指定期間は９月３０日まで。東証スタンダードの上場廃止後も、名証での売買は可能となる。



出所：MINKABU PRESS