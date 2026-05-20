JR常磐線「ひたち野うしく」駅ユーザーに朗報です。2024年に惜しまれつつ閉店した「西友ひたち野うしく店」跡地が、2026年11月にイオンの新業態「そよらひたち野うしく」として生まれ変わります。改札階からペデストリアンデッキで直結という抜群のアクセスを誇り、都心へ通勤する共働き世帯の「タイパ（タイムパフォーマンス）」を支える新たな生活拠点が誕生します。なぜ今、このエリアにイオンが集中するのか？ 気になる施設概要と、県南エリアの再開発の波を読み解きます。

駅直結の好アクセス！「そよらひたち野うしく」とは

「ひたち野うしく」駅（店舗南西）側から見た店舗外観（イメージ）

「そよらひたち野うしく」は、JR常磐線「ひたち野うしく」駅の改札階となる2階からペデストリアンデッキで直結の好立地に誕生します。国道6号（水戸街道）や県道25号（土浦稲敷線）からもアクセスしやすく、生活動線に近接した利便性の高さが魅力です。

新店舗は、旧「西友ひたち野うしく店」の躯体を活かし、全館を改装して開業します。敷地面積は約3万4,684平方メートル、延床面積は約1万8,549平方メートルと広大で、核店舗として「イオンスタイルひたち野うしく」が出店します。

子育て世帯に嬉しい「通う・集う・つながる場」

そよらについて（画像：SOYORAのWebページより）

「そよら」のキーワードは「通う・集う・つながる場」。日々の暮らしをより楽しく便利にする生活拠点を目指すショッピングセンターです。

今回オープンするひたち野うしく駅周辺エリアは、都内まで約1時間のベッドタウンとして若年の子育て世帯の流入が進んでおり、工場などに勤務する単身層からシニア層まで幅広い世代が居住しています。そのため、施設内には交流を生む居心地の良い「フードホール」や、子どもが思い切り遊べる「キッズプレイグラウンド」が設けられます。さらに、「タイムパフォーマンス」や「ヘルス＆ウエルネス」を重視した、現代のライフスタイルに寄り添う売場構成も特徴です。

茨城県南エリアの「そよら」ドミナント化の動き

2026年10月、茨城県内1号店として一足先に開業予定の「そよらつくば学園の森」

イオンリテールは茨城県南エリアでの展開を加速させています。「そよらひたち野うしく」の北西には「イオンモールつくば」、さらに北側には「イオンモール土浦」といった広域型モールが既に存在しています。さらに、2026年10月には茨城県内1号店となる「そよらつくば学園の森」の開業も控えています。広域型モールで週末のレジャーを満喫し、日常の買い物は小商圏・高頻度来店型の「そよら」で完結するという、地域に密着したネットワークが完成しつつある点が注目されます。

【参考】つくば市学園の森にイオンの新商業施設「そよら」が出店決定、2026年秋開業へ！子育て世帯に嬉しいイオン都市型SCの魅力とは？（※2025年12月掲載）https://tetsudo-ch.com/13018462.html

駅前のシンボルだった商業施設の跡地が、最新の「そよら」として再生される2026年。利便性が増す「ひたち野うしく駅」周辺は、県内でも屈指の「住みたくなる街」としてさらに注目を集めることになりそうです。

（画像：イオンリテール）

鉄道チャンネル編集部

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