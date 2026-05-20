開催：2026.5.20

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 9 - 6 [メッツ]

MLBの試合が20日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとメッツが対戦した。

ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。

1回表、2番 ボー・ビシェット 初球を打ってセンターへのツーランホームランでメッツ得点 WSH 0-2 NYM、5番 マーカス・セミエン 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでメッツ得点 WSH 0-3 NYM

2回表、2番 ボー・ビシェット 7球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 WSH 0-5 NYM

2回裏、1番 ジェームズ・ウッド 初球を打って左中間への満塁ランニングホームランでナショナルズ得点 WSH 4-5 NYM

3回裏、3番 ホセ・テナ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 5-5 NYM、キャッチャーのパスボールでナショナルズ得点 WSH 6-5 NYM、7番 ホルビト・ビバス 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでナショナルズ得点 WSH 7-5 NYM

4回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 2球目を打ってショートゴロ しかしキャッチャーがエラーでナショナルズ得点 WSH 9-5 NYM

7回表、3番 フアン・ソト 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 WSH 9-6 NYM

試合は9対6でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで2勝3敗0S。ナショナルズのラブレディーにセーブがつき、2勝2敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 11:00:14 更新