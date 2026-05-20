決勝の相手は日本「誰もが期待するリベンジマッチだ」。U-17中国が“強敵”と再戦。自国メディアは意気揚々「今や絶好調で士気も高い」【U-17アジア杯】

決勝の相手は日本「誰もが期待するリベンジマッチだ」。U-17中国が“強敵”と再戦。自国メディアは意気揚々「今や絶好調で士気も高い」【U-17アジア杯】