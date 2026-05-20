HANA（ハナ）とそのプロデューサーであるちゃんみなのアメリカ・ロサンゼルスでの集合写真が公開され、「エモい」と反響を集めている。

【写真】ちゃんみな＆HANAが仲良くLAで集合！【動画】BTS「Hooligan」に乗せてダンスするHANA【写真】LAイベントでのちゃんみな＆HANA①～③

■HANA＆ちゃんみながLAイベントで共演

HANAとちゃんみなは、現地時間5月16日にロサンゼルスで開催された音楽フェス『CLOUD NINE presents “Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026』へ共に出演。圧巻のパフォーマンスで現地のオーディエンスを沸かせた。

集合写真では心地よい青空とヤシの木の下に8人が集合。ちゃんみなは金髪にブルーをポイントで差したヘイローヘアで、ブラにジーンズを合わせたウエスト見せスタイルで中心に立つ。その周りに並んだHANAの7人も、ウエストを見せたカラフルなサマールック。強い絆で結ばれている8人は揃って指で「LA」ポーズを取り、笑顔で並んでいる。

SNSでは「LAの姉妹8人激かわいい！」「家族写真みたいで可愛い」「LAポーズかわいい」「最&高」「良い写真だ～」「最強family」「かわいいかわいい」「エモすぎる」と、大きな反響を集めている。

■HANAがBTS「Hooligan」に乗せてLAバイブス全開！

またHANAは、BTS「Hooligan」に乗せてダンスする動画をアップ。「LA vibes」というキャプションが添えられ、7人が横一列でダンスして順番に登場している。

■写真：『“Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026』に出演したちゃんみな＆HANA