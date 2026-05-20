20日11時現在の日経平均株価は前日比743.90円（-1.23％）安の5万9806.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は247、値下がりは1295、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は229.29円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が125.71円、フジクラ <5803>が81.26円、ＴＤＫ <6762>が50.53円、ファナック <6954>が48.77円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を126.71円押し上げている。次いでファストリ <9983>が44.25円、イビデン <4062>が13.41円、テルモ <4543>が11.93円、良品計画 <7453>が9.86円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇はその他金融、鉱業、小売の3業種にとどまっている。値下がり1位は建設で、以下、非鉄金属、機械、電気機器、ガラス・土石、石油・石炭と並ぶ。



※11時0分10秒時点



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