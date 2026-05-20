TWS「All the Possibilities」MV公開 “みんなの理想のタイプ”っぷりを発揮
6人組ボーイグループ・TWSが、19日午後6時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルに5thミニアルバム『NO TRAGEDY』の収録曲「All the Possibilities」のミュージックビデオを公開した。
【動画】TWS「All the Possibilities」MV公開 “みんなの理想のタイプ”っぷりを発揮
今回公開されたのは、夢と現実を行き来するユニークな設定をもとに、恋にどっぷり浸ったTWSを感覚的に描いた映像。眠りについたSHINYUの手からチョコレートの箱が落ちる瞬間、ミュージックビデオは夢の扉が開くかのように新たな風景が広がる。現実の小さな箱は、夢の中でTWSが足を踏み入れる巨大な空間へと変貌し、その中に集まったメンバーたちの自由な動きと共に、甘いファンタジーの幕が上がる。
白い箱の中のTWSは、美しい身振りで愛の純粋で甘い感情を表現する。互いに向き合って同じダンスを踊るデュエットの振り付けはもちろん、1人で鏡の前で動きを細かく整える姿が、最も完璧な真心を伝えたい少年の胸躍る気持ちを代弁している。
現実と夢を行き来する柔軟な演出も。現実でYOUNGJAEが浴びる涼しい扇風機の風が、夢の中では強風に変わる。日常の些細な感覚が増幅される過程は、TWSの心に芽生えたときめきが徐々に大きくなっていくことを象徴している。メンバーたちはこれらの感情を乗り越えた末、眩いばかりのハッピーエンドを迎える。花びらが舞い散る中、確信に満ちた表情で披露される群舞が、愛が成就した後の喜びを最大限に引き立てる。
「All the Possibilities」は、相手が望むどんな姿にもなれるというTWSの自信を込めた曲。ロマンチックなファンタジーを現実に変える「みんなの理想のタイプ」として、TWSの存在感が輝く。
【動画】TWS「All the Possibilities」MV公開 “みんなの理想のタイプ”っぷりを発揮
今回公開されたのは、夢と現実を行き来するユニークな設定をもとに、恋にどっぷり浸ったTWSを感覚的に描いた映像。眠りについたSHINYUの手からチョコレートの箱が落ちる瞬間、ミュージックビデオは夢の扉が開くかのように新たな風景が広がる。現実の小さな箱は、夢の中でTWSが足を踏み入れる巨大な空間へと変貌し、その中に集まったメンバーたちの自由な動きと共に、甘いファンタジーの幕が上がる。
現実と夢を行き来する柔軟な演出も。現実でYOUNGJAEが浴びる涼しい扇風機の風が、夢の中では強風に変わる。日常の些細な感覚が増幅される過程は、TWSの心に芽生えたときめきが徐々に大きくなっていくことを象徴している。メンバーたちはこれらの感情を乗り越えた末、眩いばかりのハッピーエンドを迎える。花びらが舞い散る中、確信に満ちた表情で披露される群舞が、愛が成就した後の喜びを最大限に引き立てる。
「All the Possibilities」は、相手が望むどんな姿にもなれるというTWSの自信を込めた曲。ロマンチックなファンタジーを現実に変える「みんなの理想のタイプ」として、TWSの存在感が輝く。