オズワルド、バッチリメイクで印象ガラリ ストリートライクな衣装も見事な着こなしでランウェイ【サツコレ2026SS】
お笑いコンビ・オズワルド（畠中悠、伊藤俊介）が、17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。
【写真】見事な着こなしで一変したオズワルド
オズワルドは「Maison Shun Ishizawa」のステージに登場した。
二人はオーバーサイズのデニムジャケット＆パンツに、クリーンな白シャツを合わせたワイルドなシミラールックで登場。普段のスーツ姿とは打って変わったバッチリメイク＆ストリートライクな装いを見事に着こなし、新鮮な魅力で会場を驚かせた。
24回目の開催となった今回は、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』(略称:『オキコレ2026』)との共通テーマとして「STARLIGHT」を掲げ、多様な個性と価値観が共鳴することで生まれる“新たな創造”をファッションで表現。多彩な演出とともに、140人以上の豪華出演者による約5時間におよぶ充実のステージを展開した。
【写真】見事な着こなしで一変したオズワルド
オズワルドは「Maison Shun Ishizawa」のステージに登場した。
二人はオーバーサイズのデニムジャケット＆パンツに、クリーンな白シャツを合わせたワイルドなシミラールックで登場。普段のスーツ姿とは打って変わったバッチリメイク＆ストリートライクな装いを見事に着こなし、新鮮な魅力で会場を驚かせた。