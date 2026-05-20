なごみ、大人の色気放つ肌見せデニムコーデ しなやかなランウェイで観客魅了【サツコレ2026SS】
YouTuber・モデルのなごみが、17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。
【画像】「別々の道を歩むことに決めました」なごみのインスタグラムストーリーズの全文
GYDAのステージに登場したなごみは、ショート丈のデ二ムトップスとデニムパンツを合わせた、トレンド感溢れるセットアップスタイルを披露。足元にはハイヒールを合わせることで、カジュアルなデニム素材に大人の色気をプラス。メリハリのあるシルエットを見事に着こなし、しなやかなウォーキングで観客を魅了した。
24回目の開催となった今回は、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』(略称:『オキコレ2026』)との共通テーマとして「STARLIGHT」を掲げ、多様な個性と価値観が共鳴することで生まれる“新たな創造”をファッションで表現。多彩な演出とともに、140人以上の豪華出演者による約5時間におよぶ充実のステージを展開した。
【画像】「別々の道を歩むことに決めました」なごみのインスタグラムストーリーズの全文
GYDAのステージに登場したなごみは、ショート丈のデ二ムトップスとデニムパンツを合わせた、トレンド感溢れるセットアップスタイルを披露。足元にはハイヒールを合わせることで、カジュアルなデニム素材に大人の色気をプラス。メリハリのあるシルエットを見事に着こなし、しなやかなウォーキングで観客を魅了した。