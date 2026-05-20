NCT・YUTA（中本悠太）、印象に残っている“告白”明かす「その時の顔が忘れられない」
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、19日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36〜深2：55）に出演した。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
番組でのトークから若槻は「モテるでしょ」と指摘。バレンタインデーについて問われると、「2個くらいかな」と明かし、告白については「5回くらい」と振り返った。
続けて、印象に残っている告白として「中学の卒業式の時」を挙げると、「『ずっと好きでした。付き合えないってわかってるんですけど、気持ちだけ伝えにきました』って伝えてくれた子がいて、その子のことは今でも覚えています。伝えてくれたことに感動しました。その時の顔が忘れられない」となつかしんだ。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
番組でのトークから若槻は「モテるでしょ」と指摘。バレンタインデーについて問われると、「2個くらいかな」と明かし、告白については「5回くらい」と振り返った。
続けて、印象に残っている告白として「中学の卒業式の時」を挙げると、「『ずっと好きでした。付き合えないってわかってるんですけど、気持ちだけ伝えにきました』って伝えてくれた子がいて、その子のことは今でも覚えています。伝えてくれたことに感動しました。その時の顔が忘れられない」となつかしんだ。