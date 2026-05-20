群馬県の宣伝部長「ぐんまちゃん」が全国的な人気を誇る陰で、ひそかに県民の支持を集めているキャラクターがいる。

その名も「群馬非公認キャラクター」。個人制作ながら、県内の企業とコラボしたグッズを販売したり、イベントに登場したりして、にぎわい作りに一役買っている。（石塚恵理）

馬がモチーフで、吸い込まれそうな黒い瞳が特徴。青や黄色、緑など色が異なる複数のキャラクターがいるが、個別の名前はない。好物は下仁田ネギで、頭の上に載っているのは高崎だるまという設定だ。

作者は、前橋市のイラストレーター小野里蘭さん（３８）。好きなことで街を盛り上げたいとの思いで、２０１３年５月に考案した。愛らしさとシュールさが共存する絶妙なデザインについて、「『自分でも描けるかも』と思ってもらえるように意識した」と話す。

当初は、地域のイベントの活動報告でイラストを添える程度だったが、コロナ禍で苦境に立っていた個人店を支援しようと、キャラクターを使ってＳＮＳで飲食店などを紹介する活動に力を入れ始めた。その後もグッズを作ったり、商店街に看板を置いたりして、徐々に認知度を上げていった。

今では企業や飲食店から依頼が寄せられるようになり、同市の遊園地「るなぱあく」や小売業ベイシアとコラボして、キャラクター入りのキーホルダーを制作するなどしてきた。着ぐるみも自作し、同市で毎年開かれているマスコットキャラクターのイベント「ご当地キャラカーニバル」にも参加している。

小野里さんは「こんなに広がるとは予想外だった」と驚きつつ、「今後もキャラクターを通じて群馬を盛り上げていきたい」と語る。

現在はクリエイターとのコラボに力を入れており、同市住吉町の「ＭＯＯ ＣＡＦＥ」では３０日まで、イラストや雑貨などを手がける県内の作家１２人とともに企画展を開催。キャラクターをモチーフにした作品やグッズを展示・販売している。問い合わせは小野里さん（０８０・５４４５・０３１１）へ。