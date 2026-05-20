俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月17日、第19話が放送され、主人公・羽柴小一郎が父になる姿が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第19話は「過去からの刺客」。織田信長（小栗旬）は嫡男・織田信忠（小関裕太）に家督を譲り、1576年（天正4年）1月、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める…という展開。

「この頃、子に恵まれなかった（羽柴）秀吉（池松壮亮）と寧々（浜辺美波）は、信長の勧めにより（前田）利家（大東駿介）とまつ（菅井友香）の四女・豪姫を養女として迎えました」（語り・安藤サクラ）

なか（坂井真紀）「この子はきっと、お寧々によく似たお美しい姫様になるね」「似るのよ。長く一緒におると、血なんてつながってなくても」

羽柴小一郎（仲野太賀）「いずれは豪に、良き婿が来てくれれば、羽柴家も安泰じゃな」

豪姫は豊臣秀吉の“秘蔵の子”として溺愛されたという。1588年（天正16年）、岡山城主・宇喜多秀家と結婚した。秀家は秀吉政権「五大老」で最年少、「関ヶ原の戦い」（1600年・慶長5年）で西軍副大将。戦後に改易、その後は八丈島へ流罪となった。宇喜多氏の没落後、豪姫は高台院（寧々）に仕え、キリストの洗礼を受けた。

小一郎も慶（吉岡里帆）の亡き前夫との愛息・与一郎（高木波瑠）を養子に。SNS上には「宇喜多秀家の出番は期待できるかも？」「宇喜多秀家の登場に期待も膨らみます」などの声も。次回は24日、第20話「本物の平蜘蛛」が放送される。