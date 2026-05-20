観虐氏描き下ろしアートを使用した「ストリートファイター 6」3周年をお祝いする新作アイテムが登場

MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「ASOBI GRAPHT」シリーズより、カプコンの対戦格闘「ストリートファイター 6」との新作コラボレーションアイテムを発表し、5月27日から東京都墨田区の「東京ソラマチ」で開催するポップアップストア「STREET FIGHTER 6 3rd Anniversary POP UP STORE in 東京ソラマチ」にて販売する。GRAPHT公式ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」では本日5月20日より予約販売も開始した。

6月2日に発売3周年を迎える「ストリートファイター 6」との新作コラボレーションアイテムは、イラストレーターの観虐氏による、プレイアブルキャラクター全30人が集合する描き下ろしアートを使用し、Tシャツ、タンブラー、トレーディングアクリルキーホルダーなど、プレーヤーが身近で楽しめるアイテムが展開される。

本描き下ろしアートは「ストリートファイター 6」の3周年をすべてのプレーヤーとともに祝うため、プレイアブルキャラクター全30人を描き下ろした特別なビジュアルとなっており、GRAPHTが大切にする“すべてのプレーヤーとコミュニティ”への思いを込め、それぞれのキャラクターへの愛着や、3年間の歩みが表現されている。

□「STREET FIGHTER 6 3rd Anniversary POP UP STORE in 東京ソラマチ」詳細ページ

□GRAPHT ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」のページ

3周年をお祝いするアイテム

Tシャツ

イラストレーターの観虐氏による、プレイアブルキャラクター全30人が集合する描き下ろしアートを使用した新作Tシャツ。すべてのキャラクターとプレーヤーへの思いを込めた、3周年を祝う一着。

「ストリートファイター6 YEAR3 Tシャツ ブラック（M/L/XL）」/価格：5,500円

□製品ページ

サーモタンブラー

観虐氏描き下ろしの30キャラクターを、ボディ全面に散りばめたステンレス製サーモタンブラー。

「ストリートファイター6 YEAR3 ステンレスサーモタンブラー（450ml）」/価格：4,400円

□製品ページ

トレーディングアクリルキーホルダー

イラストレーターの観虐氏が描き下ろした30キャラクターを、乱入画面でおなじみのデザインに落とし込んだ透明アクリルキーホルダー。使用キャラクターやお気に入りのキャラクターを集められるアイテム。

「ストリートファイター6 YEAR3 トレーディングアクリルキーホルダー（Vol.1～3、全30種）」/単品価格：990円、BOX価格：各9,900円

【ストリートファイター6 YEAR3 トレーディングアクリルキーホルダー】

Vol.1 全10種

Vol.2 全10種

Vol.3 全10種

□製品ページ

※GRAPHT ECサイトではVol. 1・Vol. 2・Vol. 3 各BOX販売のみ実施予定。

刺繍ステッカーにOutfitや技をモチーフにした展開も拡充

刺繍ステッカーシリーズでは、社内のプレーヤーから寄せられた、キャラクターの印象的な瞬間やOutfitに関する声をもとに、新たに6種が追加。動きや衣装の細部まで、刺繍で丁寧に表現されている。

「刺繍ステッカー 新作6種」/価格：各1,320円

印象的な瞬間（技）やOutfitのラインアップも拡充

これまでのラインアップ

刺繍ステッカーは、GRAPHTが提案する「セルフカスタマイズ」を体現したプロダクト。国内有数の刺繍産地・桐生地域の高い技術を持つ刺繍工場で1つ1つ丁寧に制作されている。

【刺繍ステッカーの使い方】

（1）さまざまなアイテムに貼ってはがせる

（2）布製品にはアイロン接着可能

刺繍ステッカー 使用イメージ

□製品ページ

「がんばれジュリちゃん」豪鬼ニャン 刺繍Tシャツ＆マスコットキーホルダー

「ストリートファイター6 広報部」公式X（@SF6_PR）で定期連載中の「がんばれジュリちゃん」から、ルークの変なTシャツ「ゲーミングザンギ」・「ゲーミングJP」に続き、「豪鬼ニャン」がアイテムになって登場する。

「がんばれジュリちゃん 豪鬼ニャン Tシャツ」

価格：5,500円

Tシャツは、作中のデザインをすべて刺繍で再現。豪鬼ニャンの髪の毛部分にはサガラ刺繍で表現し、国内有数の刺繍産地である桐生地域の高い技術を持つ刺繍工場で、1点ずつ丁寧に仕上げられている。

「がんばれジュリちゃん 豪鬼ニャン マスコットキーホルダー」

価格：1,980円

豪鬼ニャンをモチーフにしたマスコットキーホルダーも展開。シープボア生地ならではのやわらかな質感で、存在感のあるアイテムに仕上げられている。

□「がんばれジュリちゃん」コラボレーション アイテム一覧のページ

「STREET FIGHTER 6 3rd Anniversary OFFICIAL POP UP STORE in東京ソラマチ」

観虐さん氏描き下ろしアートのフォトスポットも登場する「STREET FIGHTER 6 3rd Anniversary OFFICIAL POP UP STORE in東京ソラマチ」では、会期中に店頭にて「ストリートファイター 6」関連商品を税込5,500円購入ごとに、ガラポン抽選会に1回参加できる。抽選では、全4種（金/銀/青/白）の景品のいずれか1点が必ず当たる。

景品には、GRAPHT ECサイトで使える金券のほか、描き下ろしアートを使用したオリジナルデザインのラムネやキャラクターカードなどが用意されている。キャラクターカード（景品：白）は、期間ごとに配布キャラクターが異なり、各期間の対象絵柄の中からランダムで2枚配布される。なお、絵柄は選べない。

購入特典

・第1弾：5月27日～6月2日

リュウ/豪鬼/ザンギエフ/ブランカ/キャミィ/エレナ/サガット/C.ヴァイパー/アレックス/イングリッド

・第2弾：6月3日～6月9日

ルーク/ジェイミー/キンバリー/エドモンド本田/A.K.I./Dee Jay/ダルシム/JP/エド/ラシード

・第3弾：6月10日～6月16日

春麗/ジュリ/リリー/舞/テリー/ケン/マノン/マリーザ/ベガ/ガイル

※GRAPHT会員は、抽選参加回数が＋1回になる。

※開催日程、販売製品、特典内容は、予告なく変更となる場合がある。

※店舗の詳細・最新情報は、「GRAPHT OFFICIAL STORE」公式Xにて案内される。

□GRAPHT OFFICIAL STORE公式X

【STREET FIGHTER 6 3rd Anniversary OFFICIAL POP UP STORE in東京ソラマチ】

開催期間：5月27日～6月16日

開催場所：「東京ソラマチ」3階 タワーヤード 5番地 ワゴンショップ

・営業時間 10時～21時

□「STREET FIGHTER 6 3rd Anniversary OFFICIAL POP UP STORE in東京ソラマチ」詳細ページ

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