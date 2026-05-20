ReFa×MISAMO「BEAUTY SHOWCASE」銀座で開催 ARISAが内覧会に潜入【モデルプレス読者モデル】
【モデルプレス＝2026/05/20】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）が、ヘアケアカテゴリのMUSEを務める美容ブランド「ReFa（リファ）」の特別企画「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」が、5月20日より旗艦店「ReFa GINZA」にて開催。モデルプレス読者モデルのARISA（ありさ）が内覧会に潜入し、現場をレポートした。
【写真】「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」に潜入
本企画は、ReFaヘアケアカテゴリのReFa MUSEにMISAMOを迎え、ヘアケアの新たな美を提案する「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」の一環として展開する特別展示。会場では美の世界観を体感できる特別な空間に加え、今後発売予定となる新商品を展示。
新色・エムピンク、エムミントグリーン、エムパープルが新登場した。
また、MISAMOのサイン＆メッセージ入りフォトウォールの展示に加え、プロのスタイリストによるヘアアレンジ体験も。実際に試したARISAは、「人生で初めてトリートメントアイロンを使ってセットをしてもらいましたが、トリートメントミストによって髪がしっとりとまとまり、とってもいい香りにもなりました。私のようにレイヤーが入っている方はワンカール通すだけでとっても綺麗に仕上がりました」とオススメ。
さらに、会場にはイベント限定「ReFa×MISAMO」オリジナルフォトプリント機、MISAMOへのメッセージポストなどのコンテンツも多数。「MISAMOさんと一緒に撮れるのが特別感があり、すごく嬉しかったです。メンバーの皆さんとツーショットを撮れた気分になれて、テンションが上がりました！」と大満足で会場をあとにした。（modelpress編集部）
場所
ReFa GINZA（東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE）
開催期間
5月20日（水）〜
プレオープン期間：5月20日（水）〜29日（金）
グランドオープン期間：5月30日（土）〜
※プレオープン期間は顧客優先枠となる。
営業時間
平日OPEN 11:00／CLOSE 20 :00（最終入店19:30）
休日OPEN 10:00／CLOSE 20 :00（最終入店19:30）
・限定フォトウォール
MISAMOから来場者へのメッセージおよびサイン入りの限定コンテンツを展示する。
・タッチ＆トライ
新カラー商品、予約可能商品をショーケースにて展示。一部商品は実際にお試しも可能。
・プロのスタイリストによるヘアアレンジ体験
気になるアイテムを使用し、プロのスタイリストによるヘアアレンジを通じて製品を体感できる。
・「ReFa×MISAMO」オリジナルフォトプリント機
MISAMOと一緒に撮影しているかのようなオリジナルフレームを使用した、本イベント限定の撮影体験ができる。
・メッセージポスト
MISAMO本人へ向けた手書きの応援メッセージを投稿できる。
・先着入場者ギフト
先着でエムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色のリボンをランダムでプレゼント（数量限定・なくなり次第終了）。
・新ビジュアル／ムービー公開
新ビジュアルおよびムービーを公開。会場限定のメイキングムービー（フルver）も披露。
ARISAは、愛知県出身の2000年8月15日生まれ。日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」が主催するオーディション「モデルプレス読者モデルオーディション2026」にて準グランプリに選出され、モデルプレス読者モデルとして活動中。現在は、アイドルグループ「X3NA」のサブボーカル・ラッパーを務めながら、モデルとしても活躍している。
今回リポーターに初挑戦したARISA。感想を聞かれると「初経験でとても緊張していましたが、楽しんでリポーターをさせていただけました！素敵なアイテムを間近でたくさん見ることができ、これからもReFaの可愛いアイテムで楽しくヘアケアをしていきたいなと改めて感じました。本当に本当に楽しかったので、またリポーターに挑戦したいです！」と語った。
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◆「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」に潜入
本企画は、ReFaヘアケアカテゴリのReFa MUSEにMISAMOを迎え、ヘアケアの新たな美を提案する「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」の一環として展開する特別展示。会場では美の世界観を体感できる特別な空間に加え、今後発売予定となる新商品を展示。
新色・エムピンク、エムミントグリーン、エムパープルが新登場した。
また、MISAMOのサイン＆メッセージ入りフォトウォールの展示に加え、プロのスタイリストによるヘアアレンジ体験も。実際に試したARISAは、「人生で初めてトリートメントアイロンを使ってセットをしてもらいましたが、トリートメントミストによって髪がしっとりとまとまり、とってもいい香りにもなりました。私のようにレイヤーが入っている方はワンカール通すだけでとっても綺麗に仕上がりました」とオススメ。
さらに、会場にはイベント限定「ReFa×MISAMO」オリジナルフォトプリント機、MISAMOへのメッセージポストなどのコンテンツも多数。「MISAMOさんと一緒に撮れるのが特別感があり、すごく嬉しかったです。メンバーの皆さんとツーショットを撮れた気分になれて、テンションが上がりました！」と大満足で会場をあとにした。（modelpress編集部）
◆「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」開催概要
場所
ReFa GINZA（東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE）
開催期間
5月20日（水）〜
プレオープン期間：5月20日（水）〜29日（金）
グランドオープン期間：5月30日（土）〜
※プレオープン期間は顧客優先枠となる。
営業時間
平日OPEN 11:00／CLOSE 20 :00（最終入店19:30）
休日OPEN 10:00／CLOSE 20 :00（最終入店19:30）
・限定フォトウォール
MISAMOから来場者へのメッセージおよびサイン入りの限定コンテンツを展示する。
・タッチ＆トライ
新カラー商品、予約可能商品をショーケースにて展示。一部商品は実際にお試しも可能。
・プロのスタイリストによるヘアアレンジ体験
気になるアイテムを使用し、プロのスタイリストによるヘアアレンジを通じて製品を体感できる。
・「ReFa×MISAMO」オリジナルフォトプリント機
MISAMOと一緒に撮影しているかのようなオリジナルフレームを使用した、本イベント限定の撮影体験ができる。
・メッセージポスト
MISAMO本人へ向けた手書きの応援メッセージを投稿できる。
・先着入場者ギフト
先着でエムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色のリボンをランダムでプレゼント（数量限定・なくなり次第終了）。
・新ビジュアル／ムービー公開
新ビジュアルおよびムービーを公開。会場限定のメイキングムービー（フルver）も披露。
◆モデルプレス読者モデル・ARISAとは？
ARISAは、愛知県出身の2000年8月15日生まれ。日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」が主催するオーディション「モデルプレス読者モデルオーディション2026」にて準グランプリに選出され、モデルプレス読者モデルとして活動中。現在は、アイドルグループ「X3NA」のサブボーカル・ラッパーを務めながら、モデルとしても活躍している。
今回リポーターに初挑戦したARISA。感想を聞かれると「初経験でとても緊張していましたが、楽しんでリポーターをさせていただけました！素敵なアイテムを間近でたくさん見ることができ、これからもReFaの可愛いアイテムで楽しくヘアケアをしていきたいなと改めて感じました。本当に本当に楽しかったので、またリポーターに挑戦したいです！」と語った。
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