充電式・工事不要、ウイルスまで除去！ スパーク「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」

記事ポイント ウイルス・PFAS・重金属まで除去する「正電荷ナノろ過膜」搭載の浄水器USB-C充電式でコードレス使用が可能、約3時間でフル充電・約30L浄水1分間に約0.55Lのスピード浄水、フィルター交換は約6ヶ月に1度 ウイルス・PFAS・重金属まで除去する「正電荷ナノろ過膜」搭載の浄水器USB-C充電式でコードレス使用が可能、約3時間でフル充電・約30L浄水1分間に約0.55Lのスピード浄水、フィルター交換は約6ヶ月に1度

コンパクトなボディに高い浄水性能を凝縮した浄水器が、2026年5月20日に発売されます。

スパークが手がける「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」は、ウイルスやPFASまで除去できる浄水能力と、USB-C充電によるコードレスのポータビリティを両立した製品です。

据置型の設置場所を選ばず、ピッチャー型に比べて浄水の待ち時間が大幅に短縮されます。

スパーク「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」





製品名：puriot CUTE（ピュリオ・キュート）型式：PCU-360発売日：2026年5月20日価格：41,800円（税込）サイズ：幅200mm×奥行141mm×高さ312mm重量：1.4kg容器容量：1.0Lろ過流量：0.55L／分使用温度：5℃〜37℃フィルター交換目安：約6ヶ月（2L／日使用・総ろ過水量360L）問い合わせ：スパーク株式会社 商品お問い合わせ窓口 TEL 0120-78-1132 / MAIL mail@jspark.com

「Reborn with Water ― 水と共に、生まれ変わる。」というコンセプトのもと開発された「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」は、特殊な「正電荷ナノろ過膜」によってウイルスの吸着除去、JIS規格18項目への対応、PFAS（PFOS／PFOA）・重金属・塩素化合物の除去を実現しています。

ミネラルウォーターの製造・販売を主事業とするスパークが培ってきた水の知見が、コンパクトな1台に結集されています。

本体サイズは幅200mm×奥行141mm×高さ312mm、重量1.4kgのコンパクト設計で、キッチンの限られたスペースにも収まります。

容器容量は1.0Lで、ワンタッチ操作で1分間に約0.55Lの浄水が可能です。

先行モニターの40代女性からは「設置工事が不要で、すぐに使えるのも助かっています」という声が寄せられており、30代女性からは「キッチンが狭いので、コンパクトなのが嬉しい」との反応も届いています。

ウイルス・PFASまで対応する浄水フィルター





「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」のフィルターには、「正電荷ナノろ過膜」が採用されています。

ウイルスの吸着除去に加え、近年注目されているPFAS（有機フッ素化合物）のうちPFOS・PFOAも除去対象に含まれており、JIS規格18項目の浄水性能も備えています。

子どものいる家庭や水質への意識が高い方に支持される理由が、このフィルター性能にあります。

USB-C充電でコードレス使用





本体にはバッテリーが内蔵されており、USB-C接続での充電に対応しています。

約3時間で満充電に達し、一度の充電で約30L（30回分）の浄水が可能です。

電源コードが不要なため、キッチンだけでなくテレワーク中のデスク周りやアウトドアシーンなど、さまざまな場所で使用できます。

手軽なメンテナンスと交換サイクル





フィルターの交換目安は総ろ過水量360Lで、1日2L使用した場合の持続期間は約6ヶ月です。

日常的なメンテナンスはワンタッチ操作で完結するシンプルな設計で、交換作業に専門知識や工具は必要ありません。

フィルター性能を維持しながら長期間使い続けられる設計が、ランニングコストの安定につながっています。

ウイルス・PFAS・重金属・塩素化合物まで除去する「正電荷ナノろ過膜」を搭載しながら、重量1.4kg・幅200mmのコンパクトボディを実現している点が「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」の大きな特徴です。

USB-C充電で一度の満充電につき約30Lを浄水でき、設置工事なしで即日から使用できます。

価格は41,800円（税込）で、製品詳細はスパークの公式サイトに掲載されています。

スパーク「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」はどのような場所で使用できますか？

A. 電源コードが不要なバッテリー内蔵設計のため、キッチン・デスク周り・屋外など、5℃〜37℃の水が使える環境であれば場所を選ばずに使用できます。

Q. フィルターの交換頻度と総ろ過水量はどのくらいですか？

A. フィルターの交換目安は総ろ過水量360Lで、1日2L使用した場合は約6ヶ月が交換の目安となっています。

Q. 除去できる物質の種類はどのくらいですか？

A. ウイルスの吸着除去に加え、JIS規格18項目・PFAS（PFOS／PFOA）・重金属・塩素化合物が除去対象に含まれています。

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