1974年誕生、Ha-Li-C初登場の全7点！ モンチッチ「ユニセックスアパレルコレクション」

記事ポイント 1974年誕生のモンチッチがHa-Li-C STORE by HYBRIDに初登場、ユニセックスアパレル全7点を展開サガラ刺繍・フォトプリント・レトロイラストなど多彩な手法によるTシャツ4種・セットアップ・キャップを収録3,850円〜7,590円（税込）の価格帯で、2026年5月20日より販売開始 1974年誕生のモンチッチがHa-Li-C STORE by HYBRIDに初登場、ユニセックスアパレル全7点を展開サガラ刺繍・フォトプリント・レトロイラストなど多彩な手法によるTシャツ4種・セットアップ・キャップを収録3,850円〜7,590円（税込）の価格帯で、2026年5月20日より販売開始

平成レトロブームの中、1974年生まれのキャラクター「モンチッチ」がアパレルとして新たな存在感を示しています。

ハイブリッドが運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID（ハリックストア バイ ハイブリッド）」にて、ユニセックスアパレルコレクション全7点の販売が2026年5月20日よりスタートします。

モンチッチ「ユニセックスアパレルコレクション」





販売開始日：2026年5月20日（水）販売場所：Ha-Li-C STORE by HYBRID商品点数：全7点価格帯：3,850円〜7,590円（税込）

「モンチッチ」は1974年にセキグチから発売されたぬいぐるみキャラクターで、おしゃぶりポーズとそばかすの愛らしい表情が特徴です。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という当時としては斬新な設計が採用され、発売直後から爆発的なブームを起こします。

近年の平成レトロブームを受け、懐かしさを覚える世代と新鮮なカワイイとして受け取る若い世代の双方から注目を集めています。

今回「Ha-Li-C STORE by HYBRID」に初登場を果たしたコレクションは、Tシャツ4種・セットアップ1種・キャップ1種の全7点で構成されます。

年代を問わず取り入れやすいデザインを意識し、ユニセックス仕様で展開されています。

Tシャツ

サガラ刺繍・フォトプリント・リンガーデザイン・ワンポイント刺繍・レトロイラストと、5種の異なる表現手法を採用したTシャツが揃います。

いずれも価格は4,950円（税込）で、デザインの切り口が異なるため、気分やスタイルに合わせて選べるラインナップとなっています。

サガラ刺繍オーバーT





価格：4,950円（税込）

バッグ面にモンチッチを大胆に刺繍したオーバーサイズTシャツで、頭部分にはループ状のサガラ刺繍が施され、立体的なもこもこ感が表現されています。

ゆったりとしたシルエットはショーツとの組み合わせに適しており、夏のカジュアルスタイルに馴染みます。

フォトプリントT





価格：4,950円（税込）

モンチッチのフォトをプリントしたレトロな雰囲気のTシャツで、フロントにはロゴのみをシンプルに配した設計となっています。

主張しすぎない仕上がりで、幅広い年代のコーディネートに取り入れやすい一枚です。

レトロリンガーT





価格：4,950円（税込）カラー：ホワイト×ブラック・ピンク・イエロー（3色）

フロントにモンチッチちゃんをプリントしたリンガーTシャツで、衿と袖口に配色を効かせたクラシックなデザインです。

ホワイト×ブラックの定番カラーに加えてピンクとイエローが揃い、デニムにもスカートにも合わせやすい3色展開となっています。

サガラ刺繍ワンポイントT





価格：4,950円（税込）

モンチッチくんとモンチッチちゃんが並んだ姿をフロントワンポイントで刺繍したTシャツです。

体の部分にはサガラ刺繍が施され、もこもこした毛並みが立体的に再現されています。

フロントのみのシンプルな構成で、大人のスタイリングにも取り入れやすい仕上がりです。

レトロイラストT





価格：4,950円（税込）

モンチッチのアーカイブから描き起こしたグラフィックを使用した、他にはない意匠のTシャツです。

レトロ可愛い雰囲気が普段のスタイリングに遊び心を加え、モンチッチファンにとっても新鮮なデザインとなっています。

セットアップ＆キャップ

Tシャツと合わせて揃えたいアイテムとして、レトロイラストをあしらったセットアップと、コーディネートのアクセントになるキャップも展開されています。

セットアップは7,590円（税込）、キャップは3,850円（税込）の設定です。

イラストセットアップ





価格：7,590円（税込）

レトロ可愛いイラストをポイントにあしらったTシャツとショートパンツのセットアップです。

ルームウェアとしても、カジュアルな外出着としても使えるスタイルで、自分用だけでなくギフト用途にも適した一着となっています。

刺繍キャップ





価格：3,850円（税込）

モンチッチくんの顔をフロントに大きく刺繍したインパクトのあるツイルキャップです。

いつものコーディネートにプラスするだけで遊び心のある表情が生まれます。

季節・年齢・性別を問わない設計で、年間を通して活躍するアイテムとなっています。

1974年誕生のモンチッチが、サガラ刺繍やアーカイブグラフィックなど5種の異なる手法で現代アパレルとして展開されるコレクションで、Tシャツは全種4,950円（税込）・セットアップ7,590円（税込）・キャップ3,850円（税込）と幅広い価格帯が揃います。

ユニセックス仕様のため、パートナーや友人とのリンクコーデにも対応できます。

モンチッチ「ユニセックスアパレルコレクション」の紹介でした。

よくある質問

Q. モンチッチはどのようなキャラクターですか？

A. 1974年にセキグチから発売されたぬいぐるみキャラクターです。

おしゃぶりポーズとそばかすが特徴的な見た目で、体はぬいぐるみ・顔と手足はソフビ製という当時としては斬新な設計が採用されています。

発売当初から爆発的なブームを起こした、日本を代表するキャラクターの一つです。

Q. 刺繍キャップはどのような素材で作られていますか？

A. ツイル素材を使用したキャップで、モンチッチくんの顔をフロントに刺繍したデザインです。

季節・年齢・性別を問わない仕様で、通年使用に対応しています。

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