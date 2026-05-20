多摩7農園の採れたて野菜が直売！ コピス吉祥寺「農toアジア飯のマルシェ」

記事ポイント 東京都産野菜×アジア料理が楽しめるマルシェが2026年6月6日・7日に吉祥寺で開催されます立川市産希少ブランド豚「柔豚」を使ったガパオライスやルーロー飯など本格アジア飯が登場します購入500円ごとに抽選補助券がもらえ、八角・花椒などの本格スパイスが当たるガチャに参加できます 東京都産野菜×アジア料理が楽しめるマルシェが2026年6月6日・7日に吉祥寺で開催されます立川市産希少ブランド豚「柔豚」を使ったガパオライスやルーロー飯など本格アジア飯が登場します購入500円ごとに抽選補助券がもらえ、八角・花椒などの本格スパイスが当たるガチャに参加できます

東京都内で生産された新鮮な野菜と、スパイスの効いたアジア各国料理が一堂に集まるマルシェイベントが吉祥寺に登場します。

コピス吉祥寺が主催する「農toアジア飯のマルシェ」は、2023年7月スタートの「農to食のマルシェ」シリーズ第9弾として、屋外スペースで開催されます。

コピス吉祥寺「農toアジア飯のマルシェ」





開催日程：2026年6月6日（土）・6月7日（日）時間：11:00〜18:00会場：コピス吉祥寺 A館3階 GREENING広場（東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号）入場料：無料アクセス：JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分主催：コピス吉祥寺／企画運営：アールイー株式会社※雨天決行・荒天中止

吉祥寺駅から徒歩2分の場所に位置するコピス吉祥寺の屋外スペース・GREENING広場にて、多摩地域の農家が手がけた東京都産野菜の直売と、アジア各国のスパイスを使った料理が並びます。

キッチンワゴン出店・マルシェ販売・ワークショップを組み合わせた構成で、2日間にわたって開催されます。

地産地消プロジェクト「VEGESH TOKYO」との連携により、食料自給率0％の東京都内で育てられた野菜や果物の魅力を伝える場としても位置づけられています。

マルシェに出店する野菜農家（生産者）と来場者が直接話せる機会も設けられています。

近隣農家による東京都産野菜の直売





木製デッキが広がるオープンスペース・GREENING広場に、立川市・府中市・八王子市・武蔵野市など多摩地域の農家7軒が出店します。

初夏に収穫期を迎えるズッキーニ、きゅうり、ミニトマト、パクチー、レモングラスなど、季節の東京都産野菜が直接販売されます。

あさみ農園（立川市）：ねぎ・にんにく・たまねぎ・わさび菜・切花 ほか田中NOH園（立川市）：ニラ・ミニトマト・トマト・きゅうり・サラダえんさい ほかShimada farm（立川市）：サニーレタス・玉ねぎ・じゃがいも・にんにく ほかナーセリー（立川市）：レモングラス・パクチー馬場ファーム（府中市）：ブルーベリー中西ファーム（八王子市）：ズッキーニ・カリフローレ・スティックブロッコリー ほかこびと農園（武蔵野市）：にんじん・ズッキーニ・パクチー・いんげん・きゅうり ほか

また、吉祥寺の人気アジア食品店「亜州太陽市場」がコピス吉祥寺に初出店します。

アジア各国の袋麺など、普段の買い物では手に入りにくいアジア食材が販売されます。

東京都産野菜×アジア・エスニック料理のキッチンワゴン

Food HEROes U-30 COMMUNITY





立川市産柔豚のガパオライス立川市産柔豚のルーロー飯立川市産柔豚のバインミーマンゴーラッシーマサラチャイアジアンビール

30歳以下のシェフたちのコミュニティ「Food HEROes U-30 COMMUNITY」のメンバーが、立川市産の希少ブランド豚「柔豚（やわらとん）」と東京都産の採れたて野菜を使った本格アジア飯を提供します。

タイ料理のガパオライス、台湾料理のルーロー飯、ベトナム料理のバインミーと、アジア各国の料理が一度に楽しめるラインナップです。

家楽





焼き餃子1皿5個入り（5種類の味から選択）：(1)ワサビ＋わさび菜 (2)エスニックたれ（パクチー入り） (3)麻辣たれ (4)お酢 (5)ソース（お好み焼き風）ゆずサワーゆずスカッシュ

八王子のチャイナキッチン家楽がコピス吉祥寺に初登場します。

にんにくを使わず、手作りにこだわった肉感たっぷりのジューシーな餃子が、東京都の産品を使ったソースを含む5種類の味で提供されます。

通常の餃子に加え、わさび菜やパクチーを使ったアジア飯のテーマに合わせたバリエーションが揃います。

吉氷





ベトナムコーヒーかき氷グリークヨーグルトかき氷三鷹産いちごかき氷ベトナムコーヒー寒天グリークヨーグルトバクシウ（ベトナムアイスコーヒー）バタフライピーソーダローゼルソーダ三鷹産いちごミルク

吉祥寺グルメ情報サイト「吉グル」が運営するかき氷専門店「吉氷」が、キッチンワゴンとしてコピス吉祥寺に初登場します。

黒い器に赤いシロップとホイップクリームを重ね、白鳥の飾りとローズマリーで仕上げたかき氷をはじめ、吉祥寺や三鷹の食材にこだわった地産地消のメニューが揃います。

農toアジア飯のテーマに合わせた特別メニューも加わります。

体験コンテンツ

アジアンスパイス・ガチャ





木製まな板に白い小皿が5枚並び、八角・クローブ・コリアンダー・ピンクペッパー・シナモンスティックなどのアジア料理用スパイスが盛り付けられたラインナップが、ガチャの景品として用意されています。

キッチンワゴンとマルシェでの会計500円ごとに「抽選補助券」が1枚配布され、3枚集めると1回ガチャに挑戦できます。

プロが選んだスパイスには「香り」とおうち活用レシピがセットで付属します。

景品がなくなり次第終了となります。

「畑で遊ぼう〜お花や葉っぱでお絵描きしよう！〜」ワークショップ





野菜や果物の花・葉っぱ・小さな実を使って画用紙にペタペタと貼り付けるお絵描きワークショップが、無料で開催されます。

マルシェに並ぶ野菜や果物の葉っぱに実際に触れながら参加できる内容で、子ども連れのファミリーが参加できます。

事前注文・会場受け取りサービス

東京都産野菜が買えるウェブサイト「VEGESH TOKYO」では、イベント前に注文・決済を済ませ、当日会場でスムーズに受け取れるサービスが提供されます。

今回は以下の2セットが販売されます。

それぞれ収穫状況に合わせて2〜3人前ほど・3種類の野菜が入ります。

「東京野菜サラダセット」：スティックブロッコリー（中西農園）・きゅうり（こびと農園）・サラダえんさい（田中NOH園）・トマト（田中NOH園）の中から3種「東京炒め野菜セット」：カリフローレ（中西農園）・たまねぎ（あさみ農園）・にんにく（あさみ農園）・にんじん（こびと農園）・いんげん（こびと農園）の中から3種





緑のcoppiceロゴが入った高層ビルに多様なテナントが並ぶコピス吉祥寺は、JR吉祥寺駅北口から徒歩2分の場所に位置します。

A棟・B棟の2棟構成で、イベント会場のGREENING広場はA館3階にあります。

立川市・府中市・八王子市・武蔵野市など多摩7農園の東京都産野菜が直売され、Food HEROes U-30 COMMUNITYによる立川市産「柔豚（やわらとん）」を使ったアジア飯、家楽の手作り餃子5種味、吉氷の地産地消かき氷が一度に楽しめるイベントです。

入場無料で、ガチャやワークショップなど子ども連れでも楽しめるコンテンツが揃っています。

コピス吉祥寺「農toアジア飯のマルシェ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「アジアンスパイス・ガチャ」はどこで参加できますか？

A. キッチンワゴンとマルシェの両方での買い物が対象です。

会計500円ごとに「抽選補助券」が1枚配布され、3枚集めると1回ガチャに挑戦できます。

景品がなくなり次第終了となります。

Q. ワークショップへの参加に費用はかかりますか？

A. 「畑で遊ぼう〜お花や葉っぱでお絵描きしよう！〜」は無料で参加できます。

野菜や果物の花・葉っぱ・小さな実を使って画用紙にお絵描きする内容です。

Q. 東京都産野菜の事前注文はどこから行えますか？

A. 東京都産野菜が買えるウェブサイト「VEGESH TOKYO」で事前に注文・決済が可能で、当日会場で受け取れます。

「東京野菜サラダセット」と「東京炒め野菜セット」の2種類が販売されます。

Q. 雨天の場合、イベントは開催されますか？

A. 雨天決行、荒天中止となります。

中止の場合はコピス吉祥寺の公式サイトに案内が掲載されます。

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