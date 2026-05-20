宗谷海峡の塩入り、1杯550円の北海道サワー！ 国分北海道「天王洲キャナルフェス2026春夏」

記事ポイント 国分北海道が東京・天王洲アイルで北海道グルメを提供、入場無料のイベントに出展北海道宗谷海峡の塩を使ったレモンサワーと道民に愛されるコーヒー焼酎を各550円で提供2026年5月22日〜24日、WHAT CAFEブースで3日間開催 国分北海道が東京・天王洲アイルで北海道グルメを提供、入場無料のイベントに出展北海道宗谷海峡の塩を使ったレモンサワーと道民に愛されるコーヒー焼酎を各550円で提供2026年5月22日〜24日、WHAT CAFEブースで3日間開催

東京・天王洲アイルで、北海道の食と文化をテーマにした初夏のウォーターフロントイベントが開幕します。

国分北海道がヤマト運輸とともに「天王洲キャナルフェス2026春夏」に出展し、北海道産素材を使ったドリンクとオリジナル食品を届けます。

会場となるWHAT CAFEブースは入場無料で、2026年5月22日から24日の3日間にわたって展開されます。

国分北海道「天王洲キャナルフェス2026春夏」





イベント名：天王洲キャナルフェス2026春夏出展場所：WHAT CAFE（東京都品川区東品川2-1-11）開催日時：2026年5月22日（金）17:00〜21:00 / 5月23日（土）11:00〜21:00 / 5月24日（日）11:00〜17:00入場料：無料ドリンク価格：各550円（税込）

「天王洲キャナルフェス2026春夏」は、北海道の食・文化・アートの魅力を届けることをテーマに掲げた入場無料イベントです。

国分北海道は、地域の社会課題解決を目的として2026年1月にヤマト運輸と締結したパートナーシップ協定の取り組みの一環として、今回の出展を実現しました。

国分北海道ブースでは、飲食提供と物販の両軸で北海道の味を発信します。

北海道産素材にこだわった2種類のドリンクに加え、オリジナルのレトルトカレーをはじめとする食品類も会場で手に取ることができます。

提供ドリンク

国分北海道ブースで提供される2種類のドリンクは、いずれも自社オリジナル商品を活用した各550円（税込）の一杯です。

北海道の大地と海が育んだ素材が、天王洲の初夏の水辺にあわせた飲み口で届けられます。

北海道白いレモンサワーの素を使ったレモンサワー





使用商品：北海道白いレモンサワーの素価格：550円（税込）

「北海道白いレモンサワーの素」を使ったレモンサワーは、北海道宗谷海峡の塩でレモン果汁の爽やかさを引き立てた、クリアですっきりとした味わいに仕上がっています。

雪が舞う冬空を思わせる白みがかった色合いが特徴で、北海道らしさを視覚的にも体現しています。

珈琲酒 珈珈BLACK(ここブラック)を使ったコーヒー焼酎





使用商品：珈琲酒 珈珈BLACK(ここブラック)提供スタイル：ソーダ割り価格：550円（税込）

「食事に寄り添う上質な珈琲酒」をコンセプトに展開する「珈琲酒 珈珈BLACK(ここブラック)」は、北海道の道民に長く愛されてきたコーヒー焼酎です。

今回はソーダ割りで提供され、初夏の屋外イベントにあわせた軽やかな飲み口で、多様な食事とのペアリングが楽しめます。

物販コーナー

ドリンクブースと並行して、国分北海道オリジナルのレトルトカレーをはじめとする食品類の物販も実施されます。

北海道の素材を活用したオリジナル商品が、東京の会場で直接購入できます。

入場無料の3日間で、北海道宗谷海峡の塩が引き立てるレモンサワーや道民が親しむコーヒー焼酎を各550円から味わえるほか、レトルトカレーなどオリジナル食品の購入も可能です。

国分北海道とヤマト運輸が連携することで実現した、地方の食が東京の水辺へ届く機会となっています。

国分北海道「天王洲キャナルフェス2026春夏」の紹介でした。

よくある質問

Q. 国分北海道ブースの出展場所はどこですか？

A. 出展場所はWHAT CAFE（東京都品川区東品川2-1-11）です。

天王洲アイルエリアに位置するカフェ会場内に設けられます。

Q. 提供されるドリンクの営業時間は日によって異なりますか？

A. 出展日時は日によって異なります。

5月22日（金）は17:00〜21:00、5月23日（土）は11:00〜21:00、5月24日（日）は11:00〜17:00となっています。

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