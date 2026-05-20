円 広志、関西3局で50周年CM放映中！ 泉北ホーム「創業50周年記念TVCM『家族の家路』篇」

記事ポイント 泉北ホームが創業50周年を記念した新TVCM「家族の家路」篇（15秒）を2026年5月4日より関西地方で放映中「フルフル、フルフル、フル装備♪」のサウンドとともに、おなじみの円 広志さんが出演「不易流行」をコンセプトに、50年間変わらぬ姿勢と進化し続けるフル装備の家を表現 泉北ホームが創業50周年を記念した新TVCM「家族の家路」篇（15秒）を2026年5月4日より関西地方で放映中「フルフル、フルフル、フル装備♪」のサウンドとともに、おなじみの円 広志さんが出演「不易流行」をコンセプトに、50年間変わらぬ姿勢と進化し続けるフル装備の家を表現

近畿一円で注文住宅を手がける泉北ホームが、創業50周年を記念した新TVCM「家族の家路」篇（15秒）を制作し、2026年5月4日（月）より関西地方での放映を開始しています。

長年にわたって同社CMに出演している円 広志さんが引き続き登場し、おなじみのフレーズと映像で50年の歩みを伝える内容となっています。

泉北ホーム「創業50周年記念TVCM『家族の家路』篇」





タイトル：泉北ホーム 創業50周年記念TVCM「家族の家路」篇尺：15秒放映開始日：2026年5月4日（月）放送局：読売テレビ、朝日放送、毎日放送出演：円 広志さん、元倉 あかりさん、真文さん、吉岡 まいさん監督：谷口 譲（Matchcut）プロデューサー：竹田 敦（Ray）制作会社：Ray / Matchcut

晴天の郊外、戸建て住宅が並ぶ住宅街の路上を、制服姿の女子高生が走って帰宅するシーンから始まるこのCMは、泉北ホームの「フルフル、フルフル、フル装備♪」というサウンドが全編を貫いています。

CMの主人公である女子高生は、生まれたときからフル装備の家で育ち、学校帰りに自然とそのメロディーを口ずさみながら家路を急ぎます。

キッチンに立つお母さんも、仕事帰りのお父さんも同様にそのフレーズを口ずさみ、マイホームへの愛着が家族全員に根づいている様子が描かれています。

街中でお父さんとすれ違った円 広志さんが、あのフレーズを口にする場面でCMは締めくくられます。

創業当初から積み重ねてきたブランドイメージを、家族の日常風景とともに凝縮した15秒となっています。

「不易流行」をコンセプトに込めた50年目のメッセージ

新CMのコンセプトは「不易流行」で、変えてはならないものと時代に合わせて変えていくものの両軸が制作の根幹に置かれています。

泉北ホームが50年間一貫して守ってきた「お客様の声で家をつくる」という姿勢はそのままに、変化する暮らしのかたちに対応するかたちでフル装備の家は進化を続けています。

CMコピー「わたしたちの毎日は、フル装備でできている。」には、フル装備の家が多くの家族の暮らしとともにあり続けるという意味が込められています。

「わたしたち」という言葉には、泉北ホームのフル装備の家で育ち、日々の快適な生活を送る多くの家族が重ねられています。

泉北ホームの歩みと近畿一円での事業展開

泉北ホームは1976年の創業以来、大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山の近畿一円で注文住宅の設計・施工・販売を手がけてきています。

「みんなの声で、できた家。」を企業スローガンに掲げ、顧客の声を取り入れた「フル装備の家」を提供しており、2026年12月に創業50周年を迎えます。

50周年記念CMは、単なる記念作品にとどまらず、創業当初から変わらぬ顧客との関係性と、これからの住まいづくりへの姿勢を同時に体現した内容となっています。

円 広志さんという長年のCMキャラクターを継続起用することで、長期にわたって築いてきたブランドの一貫性が映像に刻まれています。

「フルフル、フルフル、フル装備♪」のサウンドとともに家族の日常を描いた新CM「家族の家路」篇は、読売テレビ・朝日放送・毎日放送の関西3局で放映中です。

近畿一円で注文住宅を展開してきた50年の節目に制作されたこのCMは、泉北ホームが積み重ねてきた顧客との関係性を、家族の帰宅シーンという日常の一コマに落とし込んでいます。

泉北ホーム「創業50周年記念TVCM『家族の家路』篇」の紹介でした。

よくある質問

Q. 新CMはどの放送局で視聴できますか？

A. 読売テレビ、朝日放送、毎日放送の関西3局で放映されています。

放映開始は2026年5月4日（月）です。

Q. CMに出演しているキャストは誰ですか？

A. 円 広志さん、元倉 あかりさん、真文さん、吉岡 まいさんが出演しています。

監督は谷口 譲（Matchcut）、プロデューサーは竹田 敦（Ray）が担当しています。

Q. 泉北ホームはどのエリアで注文住宅を手がけていますか？

A. 大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山の近畿一円で注文住宅の設計・施工・販売を展開しています。

詳細は公式サイトに掲載されています。

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